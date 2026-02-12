Τραμπ: Στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Μήνυμα αποτροπής προς το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναδημοσίευσε σήμερα (12/2) στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social άρθρο της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το Πεντάγωνο προετοιμάζει την ανάπτυξη ενός δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τετάρτη (11/2), το Πεντάγωνο έχει διατάξει μια δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου να βρίσκεται σε ετοιμότητα για ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επίθεσης κατά του Ιράν.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι το Πεντάγωνο προετοιμάζει ένα αεροπλανοφόρο ώστε να αποπλεύσει εντός δύο εβδομάδων, πιθανότατα από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush ολοκληρώνει αυτή την περίοδο σειρά ασκήσεων στα ανοικτά των ακτών της Βιρτζίνια, ενώ, όπως αναφέρουν πηγές, υπάρχει η δυνατότητα επισπευσμένων διαδικασιών για την αποστολή του.

Σημειώνεται ότι με την ενέργεια αυτή, ο Τραμπ επιχειρεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα αποτροπής προς το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί στο τραπέζι τόσο τη στρατιωτική ισχύ, όσο και τα διπλωματικά και οικονομικά μέσα πίεσης.