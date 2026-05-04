Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για χανταϊό: Δεν υπάρχει λόγος πανικού - Χαμηλός ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε τη Δευτέρα (4/5) ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός, μετά τον θάνατο τριών ατόμων και την ασθένεια άλλων τριών, ύστερα από ύποπτη επιδημία του ιού hantavirus, που μεταδίδεται από τρωκτικά, σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία Oceanwide Expeditions με έδρα την Ολλανδία ανέφερε ότι «διαχειρίζεται μια σοβαρή ιατρική κατάσταση» στο MV Hondius, το οποίο βρισκόταν ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα με περίπου 150 επιβάτες και είχε κάνει στάσεις στην Ανταρκτική και σε άλλες τοποθεσίες στο ταξίδι του προς το Πράσινο Ακρωτήριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος για πανικό ή ταξιδιωτικούς περιορισμούς», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, σε ανακοίνωσή του.

Ο Κλούγκε ανέφερε επίσης ότι ο ΠΟΥ ενεργεί για να υποστηρίξει την αντιμετώπιση της επιδημίας και συνεργάζεται με τις εμπλεκόμενες χώρες για την παροχή ιατρικής φροντίδας, την απομάκρυνση (εκκένωση), τις έρευνες και την αξιολόγηση του κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

«Οι λοιμώξεις από hantavirus είναι σπάνιες και συνήθως συνδέονται με έκθεση σε μολυσμένα τρωκτικά. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρές, δεν μεταδίδονται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο», υπογράμμισε ο Κλούγκε.

Εκπρόσωπος του ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι δύο Ολλανδοί επιβάτες έχουν πεθάνει, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΠΟΥ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ένας από τους ασθενείς νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Το Sky News μετέδωσε ότι ο ασθενής είναι Βρετανός, επικαλούμενο το Υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι εργαστηριακές εξετάσεις έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία του hantavirus σε ένα από τα έξι άτομα, σύμφωνα με τον οργανισμό.