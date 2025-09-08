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Η λίστα με τα 12.720 χωριά που θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ
Ακίνητα
13:22 - 08 Σεπ 2025

Η λίστα με τα 12.720 χωριά που θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ

Reporter.gr Newsroom
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Σε 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, σε ολόκληρη την Ελλάδα θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε όλους τους οικισμούς όπου διαμένουν έως 1.500 κάτοικοι.

Ο φόρος μειώνεται κατά 50% από το 2026 και από το 2027 καταργείται πλήρως.

Ο μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ αφορά φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Από το μέτρο εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Αναλυτικά όλοι οι οικισμοί που εντάσσονται στο μέτρο ΕΔΩ

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