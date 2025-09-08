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Το «αντίο» της ΕΣΗΕΑ στη Μαρία Μαρόγιαννη
Ειδήσεις
12:59 - 08 Σεπ 2025

Το «αντίο» της ΕΣΗΕΑ στη Μαρία Μαρόγιαννη

Reporter.gr Newsroom
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με θλίψη τη συνάδελφο Μαρία Μαρογιάννη η οποία έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 52 ετών.

Η Μαρία Μαρογιάννη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε φωτογραφία και από το 1994 άρχισαν οι συνεργασίες της με φωτογραφικά πρακτορεία, αθλητικού και πολιτικού ρεπορτάζ. Το 1996, ξεκίνησε να εργάζεται ως φωτορεπόρτερ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος του βίου της.

Η Μαρία Μαρογιάννη υπήρξε άρτια καταρτισμένη, συνεπής και ευσυνείδητη επαγγελματίας και διακρίθηκε για το ήθος και τη συναδελφικότητά της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους της και αποχαιρετά την συνάδελφο.

Η κηδεία της Μαρίας Μαρόγιαννη θα τελεστεί την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00, στο Κοιμητήριο Ερμιόνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 14:20
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