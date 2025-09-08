Οι αυξήσεις που θα δουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι από 1/1/2026 - Κάρτες με παραδείγματα

«Η Ελλάδα είναι χώρα που αλλάζει προοδεύει, δεν γυρνά στο χθες, δίνει ελπίδα στους νέους και ασφάλεια σε κάθε πολίτη» σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών, λέγοντας πως τα μέτρα συνδυάζουν τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με την αλληλεγγύη.
Φορολογικοί συντελεστές
Για τους φορολογικούς συντελεστές, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε πως «μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ».
Σε σχέση με τα οικονομικά οφέλη έφερε ως παράδειγμα έναν τρίτεκνο με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ το μήνα, ο οποίος, όπως είπε, θα έχει μείωση φόρου 1650 ευρώ ετησίως.
Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τρίτεκνούς και 125.000 πολύτεκνους.
Για τους νέους έως 25 ετών ο φόρος μηδενίζεται, με τον κ. Πιερρακάκη να σημειώνει πως το μέτρο αφορά 70.000 άτομα. Παράλληλα, οι νέοι μέχρι 30 ετών που έχουν εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ είναι 260.000.
Στην παρουσίαση προβλήθηκαν και κάρτες με παραδείγματα για τα οφέλη των φορολογούμενων:
Για τους νέους και τις νέες έως 30 ετών ισχύουν τα κάτωθι:
Από 1/1/2026 οι αυξήσεις
Ο υπουργός διαβεβαίωσε πως όλοι οι φορολογούμενοι με εισοδήματα ως 60.000 ευρώ, θα δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς τους από την 1η Ιανουαρίου του 2026.
ΕΝΦΙΑ
Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ είπε πως καταργείται σε οικισμούς έως 1.500 και παρουσίασε στοιχεία πως το μέτρο αφορά 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα.
Προσωπική διαφορά
Για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά είπε πως θα λάβουν για μια χρονιά τη μισή αύξηση που προκύπτει.
Υποστήριξε, όμως, πως το όφελος από τις κυβερνητικές αποφάσεις είναι μεγάλο για όλους. Έδωσε και ένα παράδειγμα σύμφωνα με το οποίο συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ από αύξηση βάσει ΑΕΠ, 250 ευρώ από ενίσχυση Νοεμβρίου και 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος. «Αν έχει προσωπική διαφορά θα πάρει τα μισά», είπε ο υπουργός, προσθέτοντας, όμως πως το 2027 η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι σε κάθε νοικοκυριό με δύο συζύγους οι μειώσεις πολλαπλασιάζονται “επί 2”.
8 άξονες
Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για 8 άξονες της μεταρρύθμισης εστιάζοντας και στην Περιφέρεια αλλά και στα θέματα της δημογραφίας.
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς εστίασε την ουσιαστική αύξηση του αφορολόγητου ενώ τόνισε ότι οι μειώσεις αφορούν και τους ελευθέρους επαγγελματίες,
Επίσης οι αυξήσεις θα “φανούν” από τον Ιανουάριο του 2026 καθώς θα μειωθεί η παρακράτηση φόρου, ενώ ωφελούνται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς αναμένεται να μειωθεί στις νέες δηλώσεις για το 2026 (για εισοδήματα του 2025) η παρακράτηση φόρου.
Το ΠΔΕ
Με βάση όσα είπε ο ο αναπλ. υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Ν. Παπαθανάσης στα 14,6 δισεκ. το 25 και 16,7 δισεκ. το 2026 θα είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με αύξηση 200% αύξηση σε σχέση με το 2019.
Στο ΤΑΑ, όπως είπε “έχουμε πάρει 21,3 δισεκ κι αναμένουμε 2,1 δισεκ.. Το.δε, 7ο αίτημα ια γίνει το Νοέμβριο για 1,7 δισεκ.. Και 2,1 δισ. για το δανειακό σχκέλος του 6ου αιτήματος και άλλο 1,8 δισεκ.. για το δανειακό σκέλος του 7ου αιτήματος.
Προσδιόρισε στα 4,9 δισ. το στόχο απορρόφησης του 2025. “Μένουν” 2,8 δισεκ του τρέχον έτος έτους., Του χρόνου είναι ο στόχος για 7,2 δισεκ ευρώ”.
Ανάλυση μέτρων
Α. Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους
Γενικές παρεμβάσεις:
- Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:
- Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%
- Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%
- Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%
- Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.
Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:
- Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:
- 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
- 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
- 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
- Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
- Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:
- 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
- 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
- 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
- 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
- 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.
Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:
- Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
- Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται, (β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.