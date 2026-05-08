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ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2025 - 2026 για ακίνητα πληγέντων από φυσικές καταστροφές
Οικονομία
12:03 - 08 Μάι 2026

ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2025 - 2026 για ακίνητα πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην ανάρτηση νέων πράξεων προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2025 και 2026, για ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από φυσικές καταστροφές ή βρίσκονται σε περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 5219/2025.

Οι νέες εκκαθαρίσεις ενσωματώνουν φορολογικές απαλλαγές που θεσπίσθηκαν μετά την κεντρική εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ έτους 2026 [άρθρο 17 ν. 5219/2025, άρθρο 119 ν. 5290/2026 (A΄47)].

Η διαδικασία αφορά 48.622 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου να ανέρχεται σε 5.769.301,29 ευρώ. Ειδικότερα:

Η επανεκκαθάριση και οι απαλλαγές για το έτος 2026 αφορούν ακίνητα που βρίσκονται:

σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και της 24ης Ιουλίου 2018.

εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή εντός άλλου οικισμού, ο οποίος είναι πολεοδομικά ανενεργός βάσει του από 5.12.2002 Π.Δ. (Δ’ 1075) και συγκεκριμένα, ακίνητα που βρίσκονται εντός της Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και σύμφωνα με την με αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφαση μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών (Δ’ 238): Kοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης την 27η Ιουλίου 2021,

σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.

στην Κρήτη και επλήγησαν από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021.

Η επανεκκαθάριση και οι απαλλαγές για τα έτη 2025 και 2026 αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και επλήγησαν από τον σεισμό ή την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020.

Πώς θα ενημερωθούν οι πολίτες

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ειδοποίηση για την κοινοποίηση της νέας πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ μέσω e-mail και μέσω της προσωπικής τους θυρίδας «Τα Μηνύματά μου».

Μπορούν να δουν και να αποθηκεύσουν το νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ:

στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην εφαρμογή, επιλέγοντας «Έτος 2025» ή «Έτος 2026» κατά περίπτωση

στην εφαρμογή myAADEapp > myWallet > ΕΝΦΙΑ > + > επιλέγοντας «2025» ή «2026» κατά περίπτωση.

Για τυχόν διαγραφές ή επιστροφές φόρων, οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή Ο Λογαριασμός μου.

Συμψηφισμοί και επιστροφές είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων είναι η δήλωση έγκυρου ΙΒΑΝ στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE > Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ ή μέσω του myAADEapp, > Στοιχεία Επικοινωνίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

Ψηφιακά στο my1521, (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου > Κατοχή Ακίνητης Περιουσίας > Δήλωση Ε9 και ΕΝΦΙΑ Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Εκτύπωση πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και επόμενα, εφόσον έχουν εκδοθεί.

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