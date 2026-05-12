Στέγαση: Το ΜΙΔΑ φέρνει ελέγχους σε επιδόματα και απαλλαγές ΕΝΦΙΑ

Στο επίκεντρο του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) περνούν πλέον όλα τα στεγαστικά επιδόματα, καθώς μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων θα εντοπίζονται περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβαλλόμενων ή μη δικαιολογημένων παροχών προς ενοικιαστές και δικαιούχους κοινωνικών ενισχύσεων. Το νέο ψηφιακό εργαλείο, που προωθείται από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τα τέλη Ιουνίου και φιλοδοξεί να αποτελέσει την κεντρική βάση καταγραφής όλων των ακινήτων της χώρας.

Το ΜΙΔΑ θα αντλεί και θα συνδυάζει δεδομένα από το Ε9, το Κτηματολόγιο, τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και άλλες βάσεις, όπως δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών. Στόχος είναι να διαπιστώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια εάν οι πολίτες που λαμβάνουν επιδόματα πληρούν πράγματι τα προβλεπόμενα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

Στους ελέγχους θα περιλαμβάνονται παροχές όπως το στεγαστικό επίδομα, το φοιτητικό επίδομα στέγασης, η επιστροφή ενοικίου, το επίδομα θέρμανσης, καθώς και κοινωνικές ενισχύσεις όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Για κάθε ακίνητο θα δημιουργηθεί αναλυτικός ψηφιακός φάκελος, στον οποίο θα αποτυπώνονται στοιχεία όπως η επιφάνεια, η χρήση, το καθεστώς μίσθωσης ή παραχώρησης, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και ο Κωδικός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν περιπτώσεις όπου δηλώνονται διαφορετικά στοιχεία ακίνητης περιουσίας με σκοπό την εξασφάλιση παροχών χωρίς νόμιμη βάση.

Από το 2027 και μετά, το ΜΙΔΑ θα αξιοποιείται και για τη χορήγηση εκπτώσεων ή απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς θα επιβεβαιώνεται ποιες κατοικίες δηλώνονται και χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Έμφαση θα δοθεί κυρίως σε ακίνητα που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς, όπου προβλέπονται ειδικές φορολογικές διευκολύνσεις.

Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ αφορά κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, ενώ σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές το όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους. Παράλληλα, η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Η νέα αυτή παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έως σήμερα η κύρια κατοικία προσδιορίζεται κυρίως από τα στοιχεία που δηλώνουν οι φορολογούμενοι στις φορολογικές δηλώσεις τους. Με τη λειτουργία του ΜΙΔΑ, οι πληροφορίες θα διασταυρώνονται με τα πραγματικά δεδομένα των ακινήτων, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια λαθών ή ανακριβών δηλώσεων.

Παράλληλα, για πρώτη φορά οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώνουν αναλυτικά τον τρόπο αξιοποίησης κάθε ακινήτου, είτε πρόκειται για ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση, κενό ακίνητο ή χρήση μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης και leasing. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην καταγραφή των κενών κατοικιών, ώστε το Δημόσιο να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για τα διαθέσιμα ακίνητα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσφορά κατοικίας και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης.

Το νέο μητρώο θα αξιοποιηθεί επίσης και στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων, μέσω διασταυρώσεων σχετικά με τις επιλέξιμες εκτάσεις, τις μισθώσεις και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων. Με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να χαρτογραφούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αγροτικές εκτάσεις και να διαπιστώνουν ποιες πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων.