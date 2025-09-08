Κίνα: Πτώση σχεδόν 10% στις πωλήσεις της Tesla τον Αύγουστο

Πιο αναλυτικά, η αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων παρέδωσε συνολικά 57.152 αυτοκίνητα στην κινεζική αγορά τον περασμένο μήνα.
Την ίδια στιγμή, η BYD – ο βασικός εγχώριος ανταγωνιστής της Tesla – κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις, με 310.200 παραδόσεις τον Αύγουστο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην κινεζική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της CPCA, η συνολική αγορά νέων ενεργειακών οχημάτων (NEVs) στην Κίνα συνέχισε να αναπτύσσεται, σημειώνοντας αύξηση 7,5% σε ετήσια βάση. Συνολικά διατέθηκαν 1,101 εκατομμύρια οχήματα στην κατηγορία αυτή, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυναμική του τομέα παρά τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν μεμονωμένοι κατασκευαστές όπως η Tesla.