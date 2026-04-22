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Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους καλούς και κακούς συμμάχους &amp; η τιμωρία τους
Ειδήσεις
17:38 - 22 Απρ 2026

Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους καλούς και κακούς συμμάχους & η τιμωρία τους

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταρτίσει μια λίστα με τις «καλές και κακές» χώρες του ΝΑΤΟ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά τρόπους να τιμωρήσει συμμάχους που δεν στήριξαν τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με το Politico.

Ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει καταρτίσει μια άτυπη λίστα «καλών και κακών» συμμάχων, στο πλαίσιο αναζήτησης τρόπων πίεσης προς κράτη που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν. Το σχέδιο, που επεξεργάστηκαν αξιωματούχοι πριν από την επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην Ουάσιγκτον, περιλαμβάνει αξιολόγηση της συνεισφοράς κάθε χώρας στη Συμμαχία και κατάταξή της σε κατηγορίες.

Πρόκειται για μία ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης έντασης στο εσωτερικό της Συμμαχίας, η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί από παλαιότερες τοποθετήσεις του Τραμπ, όπως η πρότασή του για προσάρτηση της Γροιλανδίας ή οι προειδοποιήσεις περί πλήρους αποχώρησης των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είχε ήδη από τον Δεκέμβριο διατυπώσει τη λογική των «συμμάχων-πρότυπων», δηλώνοντας ότι χώρες που «αναλαμβάνουν το βάρος που τους αναλογεί» –όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία και οι βαλτικές χώρες– θα απολαμβάνουν ευνοϊκή μεταχείριση, ενώ όσες δεν συμβάλλουν επαρκώς «θα αντιμετωπίσουν συνέπειες».

Παρότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου παραμένουν ασαφείς, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι εξετάζονται μέτρα όπως η ανακατανομή αμερικανικών στρατευμάτων, η μείωση στρατιωτικών ασκήσεων ή περιορισμοί σε εξοπλιστικά προγράμματα για τις «μη συνεργάσιμες» χώρες. Ωστόσο, εκφράζονται επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα τέτοιων κινήσεων, καθώς ενδέχεται να επιβαρύνουν και τις ίδιες τις ΗΠΑ.

Η δυσαρέσκεια της Ουάσιγκτον προς ορισμένους συμμάχους αποτυπώθηκε και σε δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, η οποία ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ ήταν πάντα παρούσες για τους συμμάχους τους, αλλά δεν συνέβη το ίδιο κατά την επιχείρηση “Epic Fury”», υπογραμμίζοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θυμούνται».

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιες χώρες κατατάσσονται σε κάθε κατηγορία. Ωστόσο, Πολωνία και Ρουμανία θεωρείται ότι συγκαταλέγονται στους «ευνοημένους», καθώς διατηρούν στενές σχέσεις με την Ουάσιγκτον και φιλοξενούν σημαντική αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

Αντίθετα, χώρες όπως η Ισπανία, αλλά και σύμμαχοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, φέρονται να μην ανταποκρίθηκαν πλήρως σε αμερικανικά αιτήματα στήριξης στην πρόσφατη κρίση με το Ιράν.

Η ιδέα διαφοροποίησης των συμμάχων έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ προειδοποίησε ότι τέτοιες τοποθετήσεις υπονομεύουν τις συμμαχίες, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ αποκομίζουν σημαντικά στρατηγικά και πολιτικά οφέλη από αυτές.

Παράλληλα, πρώην αξιωματούχοι εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί μια επιπλέον κρίση στις σχέσεις με την Ευρώπη, τη στιγμή που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με πολλαπλές διεθνείς προκλήσεις.

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