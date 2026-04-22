Lufthansa: Καταργεί 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων - Εξοικονόμηση 40.000 τόνων καυσίμων

Σε σημαντική αναδιάρθρωση του πτητικού της προγράμματος προχωρά η Lufthansa, προγραμματίζοντας την κατάργηση άνω των 20.000 πτήσεων μικρών αποστάσεων έως τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο εξορθολογισμού του κόστους και περιορισμού της κατανάλωσης καυσίμων.

Η διαδικασία προσαρμογής έχει ήδη ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες, σε συνέχεια και της απόφασης για το κλείσιμο της θυγατρικής εταιρίας CityLine. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου, η περικοπή αφορά μη κερδοφόρα δρομολόγια, με στόχο την εξοικονόμηση περίπου 40.000 τόνων κηροζίνης.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την έντονη αύξηση του κόστους καυσίμων, καθώς η τιμή της κηροζίνης έχει διπλασιαστεί μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, το θερινό πρόγραμμα πτήσεων θα αναδιαμορφωθεί μέσω των έξι βασικών κόμβων του ομίλου - Φρανκφούρτη, Μόναχο, Ζυρίχη, Βιέννη, Βρυξέλλες και Ρώμη- ώστε να διατηρηθεί η συνδεσιμότητα με το διεθνές δίκτυο.

Ήδη από τη Δευτέρα εφαρμόζονται οι πρώτες αλλαγές, με περίπου 120 ακυρώσεις πτήσεων ημερησίως, οι οποίες θα ισχύσουν έως τα τέλη Μαΐου, ενώ ορισμένα δρομολόγια έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, η εταιρία αναμένεται να παρουσιάσει έως τις αρχές Μαΐου τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό των δρομολογίων της, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Η Lufthansa επισημαίνει πάντως ότι, παρά τις προσαρμογές, εκτιμά πως η τροφοδοσία καυσίμων για το σύνολο των ήδη προγραμματισμένων πτήσεων κατά τη θερινή περίοδο θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σταθερή.