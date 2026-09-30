Δημόσιο: Έρχονται 20.870 προσλήψεις το 2027 – Οι τομείς προτεραιότητας

Ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027 και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και η υφυπουργός Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2027.

Εγκρίθηκαν συνολικά 20.870 προσλήψεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμμισθη εντολή, με έμφαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Μεταφορές, τα δημόσια πανεπιστήμια, τη Δικαιοσύνη και την ΑΑΔΕ.

Οι νέες προσλήψεις προστίθενται στις 152.626 που, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, έχουν εγκριθεί για την περίοδο 2020-2026, ανεβάζοντας το σύνολο στις 173.496.

Από αυτές, το 28% αφορά την Παιδεία, το 17% την Υγεία, το 12% την 'Αμυνα, το 14% την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το 7% την Προστασία του Πολίτη.