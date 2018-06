Κρίσιμο θεωρείται το σημερινό EuroWorking Group για το ελληνικό χρέος, καθώς η πορεία υλοποίησης των προαπαιτούμενων και τα τεχνικά ζητήματα της ελάφρυνσης του χρέους θα βρεθούν στο επίκεντρο σήμερα Πέμπτη στο Παρίσι.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο EWG, αναμένεται να ενημερώσει τους ομολόγους του για το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που θα κατατεθεί στη Βουλή. Ενημέρωση θα κάνουν για το θέμα αυτό και οι θεσμοί.

Στο μέτωπο του χρέους το μείζον ζήτημα είναι το τι θα ισχύσει με την επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης των δανείων του EFSF. Το ΔΝΤ ζητά μια επέκταση 15 ετών, ενώ η Γερμανία δεν συζητά παρά μια πενταετή επέκταση.

Επιστολή Σεντένο

Σε επιστολή του ο πρόεδρος του Συμβουλίου Μάριο Σεντένο τονίζει ότι τα προαπαιτούμενα θα πρέπει να έχουν κλείσει ως το Eurogroup της 21ης Ιουνίου.Παράλληλα επιλέγει μια ισορροπημένη έκφραση για το θέμα του χρέους, προφανώς, για να μη δημιουργήσει εντάσεις στο ήδη καυτό θέμα.

Σημειώνει ότι η ελάφρυνση θα έρθει στο τέλος του προγράμματος στο βαθμό που είναι απαραίτητη (to the extent necessary). Προς αυτή την κατεύθυνση οι Θεσμοί εργάζονται για την ποσοτικοποίηση του πακέτου.

Όπως αναφέρει ο κ. Σεντένο στην επιστολή του με ημερομηνία 4/6, η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων θα οδηγήσει σε μια πολιτική απόφαση στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων «των πιθανών μέτρων για το χρέος» και το «μετα-προγραμματικό πλαίσιο».

Αναβάλλεται η έκδοση δεκαετούς ομολόγου λόγω Ιταλίας

Παρά το γεγονός ότι το ΥΠΟΙΚ διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία αναβάλλεται η έκδοση νέου δεκαετούς ομολόγου, η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει η πρώτη χώρα που θα βρεθεί εκτός Μνημονίου, αλλά και εκτός αγορών ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με το Reuters, στόχος της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η επιστροφή στις αγορές το καλοκαίρι και πριν τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο, με την έκδοση νέου ομολόγου, πιθανότατα 10ετούς διάρκειας. Όμως, σύμφωνα με τους ίδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους η υλοποίηση του σχεδίου αναβάλλεται μέχρι το φθινόπωρο, , λόγω των αναταράξεων που επιφέρει η ιταλική κρίση και με την ελπίδα η Ελλάδα να έχει διασφαλίσει μέχρι τότε την πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους.