Στη διάρκεια της συζήτησης με θέμα «GLOBAL SHIFTS AND NATIONAL PRIORITIES» η πολιτική Τραμπ απασχόλησε τους Αμερικανούς, κατά κύριο λόγο, ομιλητές, οι οποίοι προσπάθησαν, μάλιστα, να εξηγήσουν τις κινήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ και, σε κάποιες περιπτώσεις, να τις επικρίνουν. Εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το αν η χώρα κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, τις προτεραιότητες που θέτει, ενώ δεν παρέλειψαν να τονίσουν την ανησυχία τους για τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

