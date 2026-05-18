Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%
Οικονομία
19:48 - 18 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Για την ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης, ώστε να ξεκινήσει εκ νέου η συζήτηση περί σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, έκανε λόγο ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο ετήσιο Συνέδριο με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Χαρδούβελης υπενθύμισε ότι «πριν την κρίση οι πολιτικοί τσακώνονταν για το πόσο γρήγορα θα συγκλίνουμε με την Ε.Ε.». Σήμερα, όμως, όπως παρατήρησε, η λέξη «σύγκλιση» έχει χαθεί από το λεξιλόγιο. «Πρέπει να κάνουμε το μεγάλο “μπαμ” για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν. Η μεταμνημονιακή ανάπτυξη θα ήθελα να είναι παραπάνω, 5% - 6% και όχι 2% το χρόνο. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο απλό», συνέχισε.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «χρειάζεται δραστική αλλαγή στο πώς σκεφτόμαστε», ενώ σημείωσε ότι «πρέπει να στραφούμε στην ψηφιακή οικονομία». Εκεί βρίσκεται, εξήγησε, η προστιθέμενη αξία. «Η ανάπτυξη θα έρθει αν η οικονομία στραφεί στο ψηφιακό σκέλος κι αν επενδύσουμε σε τομείς που διαθέτουμε συγκριτικό πλεονέκτημα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη μεταποίηση, στα φάρμακα, στην αγροδιατροφή και στη ναυτιλία μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείς για το αν σκέφτεται τον πολιτικό κίνδυνο, ο κ. Χαρδούβελης, σημείωσε: «Η πολιτική σταθερότητα ήταν το μεγάλο αβαντάζ των προηγούμενων ετών, αλλά δεν είμαι βέβαιος για τα επόμενα 2-3 χρόνια», συμπλήρωσε. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι όλοι έχουν πλέον διδαχθεί από την προηγούμενη περίοδο και ότι καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει στο κομμάτι της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία όπως σημείωσε, αποτελεί προαπαιτούμενο της ανάπτυξης.

«Όσον αφορά τον τραπεζικό κλάδο, αφού υπενθύμισε ότι έχουν ξοδευτεί πολλά χρήματα για την ψηφιοποίησή του – μόνο η Εθνική Τράπεζα έχει επενδύσει 1 δισ ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια - διαβεβαίωσε ότι έχει γυρίσει εντελώς σελίδα». «Οι τράπεζες έχουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, έχουν υψηλή ρευστότητα και ο δανεισμός στην οικονομία αυξάνεται κατά 10% - 11% κάθε χρόνο. Υπάρχει χρήμα και διατίθεται. Το θέμα είναι να υπάρχει ζήτηση που πληρεί τις προϋποθέσεις» πρόσθεσε και επισήμανε ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων παραμένει κρίσιμο ζητούμενο.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ζήτημα του ανταγωνισμού, τον οποίο χαρακτήρισε «ευπρόσδεκτο». Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι τράπεζες ουδέποτε φοβήθηκαν τις fintech, με τις οποίες υπάρχει σταθερή συνεργασία. «Αυτές που θα μπορούσαν να ανησυχήσουν είναι οι Big Tech.», προειδοποίησε, συμπληρώνοντας ότι οι εγχώριες τράπεζες λειτουργούν υπό αυστηρό ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 20:26
