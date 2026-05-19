Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:45 - 19 Μάι 2026

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
«Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ θα οδηγήσει στην ταχύτατη εξέλιξη των έργων ηλεκτρικών διασυνδέσεων στον ελλαδικό χώρο και στη διασύνδεση με την Ιταλία, που θα σημάνουν τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία θα τη δει ο τελικός καταναλωτής», τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, στο ετήσιο Συνέδριο με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Μανουσάκης ανέφερε ότι η διαδικασία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ξεκίνησε επισήμως στις 14 Μαΐου και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε το 1 δισ. ευρώ που χρειαζόμαστε για να επενδύσουμε στο 10ετές πλάνο που έχει εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας».

Χαρακτήρισε «πολύ ευχάριστο» το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να συνεχίσει να επενδύει στον ΑΔΜΗΕ, ενώ σημείωσε ότι η συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης στην ΑΜΚ αποτελεί «ευρωπαϊκή ψήφο εμπιστοσύνης». Όπως είπε, «όταν έγινε η κρούση στο Ταμείο Ανάκαμψης η απάντηση ήταν άμεση και θετική για τη συμμετοχή».

Ο κ. Μανουσάκης υπογράμμισε ότι τα οφέλη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων είναι ήδη ορατά, φέρνοντας ως παράδειγμα την Κρήτη. «450 εκατ. ευρώ τον χρόνο είναι το καθαρό όφελος για τους καταναλωτές από τη λειτουργία του έργου αυτού», ανέφερε, σημειώνοντας ότι με τις διασυνδέσεις «δε θα καταναλώνουν πετρέλαιο τα νησιά».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ανάπτυξης της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζοντας ότι «απαιτείται να αναπτυχθεί με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας». Όπως εξήγησε, σήμερα «λειτουργούμε υπό το βάρος του μπλακ άουτ στην Ιβηρική χερσόνησο» και η εξισορρόπηση του συστήματος γίνεται «μέσω περικοπών και μέσω εξαγωγών», ενώ προειδοποίησε ότι η Ελλάδα χάνει το πλεονέκτημα των χαμηλότερων τιμών, καθώς «η φθηνή δική μας ενέργεια συνεχίζεται να αποθηκεύεται σε Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία το βράδυ».

«Η αποθήκευση για εμάς δεν αφορά μόνο την τιμή που φτάνει στον καταναλωτή αλλά και τη σταθεροποίηση του συστήματος» διαπιστώνοντας ότι «είμαστε πολύ πίσω στο θέμα αυτό. Όπως ανέφερε, η απουσία επαρκών υποδομών αποθήκευσης περιορίζει τη δυνατότητα να περάσει το όφελος της φθηνότερης ενέργειας στη λαϊκή κατανάλωση.

Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μας έδωσαν το πράσινο φως οι δύο κυβερνήσεις να προχωρήσουμε σε επίσημο αίτημα χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων». Όπως είπε, «είναι θέμα ημερών να καταθέσουμε το αίτημα», αναφέροντας ότι σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος η ΕΤΕπ θα κινητοποιήσει κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ σημείωσε ότι «το περιβάλλον πλέον είναι ευνοϊκότερο» για την προώθηση του έργου.

Ο κ. Μανουσάκης σημείωσε ακόμη ότι «η σημερινή κρίση αφορά τα ορυκτά καύσιμα και όχι την οικονομία εξηλεκτρισμού», υπογραμμίζοντας ότι «η ίδια η εξάρτηση των οικονομιών από τα ορυκτά καύσιμα ευνοεί τις συνθήκες αναπαραγωγής των γεωπολιτικών κρίσεων». Εκτίμησε παράλληλα ότι «η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή από το να στραφεί στον εξηλεκτρισμό», ενώ προειδοποίησε ότι απαιτείται ισχυρότερη βιομηχανική πολιτική και ταχύτερη επαναβιομηχάνιση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

