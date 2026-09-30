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Η διεθνής παρουσία του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών
Ειδήσεις
09:49 - 30 Σεπ 2026

Η διεθνής παρουσία του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Reporter.gr Newsroom

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Έχοντας συμπληρώσει 10 χρόνια ζωής το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum - DEF) επεκτείνει συνεχώς τη διεθνή του παρουσία.
Τον σχεδιασμό για την περίοδο έως τον Ιούλιο του 2027 παρουσίασε την Τρίτη (29/9) ο ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών Συμεών Τσομώκος, με τον χάρτη να εκτείνεται από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Στους νέους σταθμούς περιλαμβάνονται το Ριάντ τον Δεκέμβριο του 2026 και, μέσα στο 2027, το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής και η Τιφλίδα, ενώ για τον Ιούνιο έχει προγραμματιστεί διοργάνωση στο Κίεβο.

Σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα, από τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες έως τις την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις υπόλοιπες τεχνολογικές εξελίξεις που αλλάζουν ριζικά τα παγκόσμια δεδομένα, το Delphi Economic Forum γίνεται κέντρο διαλόγου αλλά εξελίσσεται και σε εργαλείο διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής.

Βασικός στόχος είναι να φέρει πιο κοντά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, οικονομικούς παράγοντες, την κοινωνία των πολιτών), με διεθνή προσανατολισμό αλλά με επίκεντρο πάντα την χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί σημείο επαφής της Ελλάδας με διεθνούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, think tanks αναδεικνύοντας τα βασικά σημεία που απασχολούν την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι βασικοί άξονες

Σε αυτό το πλαίσιο το Delphi Economic Forum έχει αναπτύξει ένα εκτενές πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες :

Περιφερειακές εκδήλωσεις. «Delphi Economic Forum» σε ΗΠΑ – Ευρώπη – Μ. Ανατολή και Αφρική. To DEF διοργανώνει ετήσια φόρουμ σε σημαντικά κέντρα αποφάσεων και επιχειρηματικά κέντρα όπως Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη, Τορόντο και Παρίσι αλλά και σε βασικές πόλεις της της ΝΑ Ευρώπης όπως η Σόφια, το Βουκουρέστι και τα Τίρανα. Τα τελευταία χρόνια επεκτείνει την δράση του και σε νέες περιοχές όπως η Μέση Ανατολή (Σουλεϊμανίγια - Σ. Αραβία) και η Αφρική (Ν. Αφρική).

Programming partner και παρουσία σε ξένα φόρουμ. To Delphi Economic Forum έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με περισσότερα από 50 διεθνή think tanks, πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το Chatham House, το Atlantic Council, το Heritage Foundation, το London School of Economics. Αξιοποιώντας αυτό το δίκτυο συμμετέχει ως programming partner με δικές του συζητήσεις σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις όπως το European Forum Alpbach, το Concordia Summit, το Munich Security Summit κ.α. Ακόμη διοργανώνει συζητήσεις παράλληλα με άλλες σημαντικές εκδηλώσεις όπως τα Delphi Economic Forum Roundtables στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και το Davos.

Διμερείς διάλογοι. Με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με άλλες χώρες το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών διοργανώνει ετήσιους διμερείς διαλόγους που πραγματοποιούνται εναλλάξ σε κάθε χώρα. Φέτος διοργανώνονται στην Αθήνα οι 2οι Ελληνογερμανικοί Διάλογοι καθώς και το 10ο Ελληνοβρετανικό Συμπόσιο.

Από τη διαβούλευση στις προτάσεις πολιτικής

Το Delphi Economic Forum δεν επεκτείνεται μόνο γεωγραφικά. Εξελίσσεται και διευρύνει την δραστηριότητά του με στόχο την ουσιαστική παρέμβαση σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την οικονομία σε διαβούλευση με τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, τους επιχειρηματικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Υπό αυτό το πλαίσιο, μέσα από τα κέντρα Κέντρα Πολιτικής που έχει υλοποιήσει διοργανώνει συζητήσεις και στρογγυλές τράπεζες τα οποία παράγουν συγκεκριμένες προτάσεις (policy papers). Μέχρι στιγμής λειτουργούν τέσσερα τέτοια κέντρα για την Υγεία, την Εργασία, την Κυβερνοανθεκτικότητα καθώς και το Young Leaders Circle, ενώ σχεδιάζεται και η δημιουργία επιπλέον κέντρων για εξίσου κρίσιμα ζητήματα που μετασχηματίζουν ραγδαία τον κόσμο στον οποίο ζούμε όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

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Η διεθνής παρουσία του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

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