Στο 4,53% το ποσοστό της Smallcap World Fund στην ΕΧΑΕ
18:01 - 05 Αυγ 2025

Στο 4,53% το ποσοστό της Smallcap World Fund στην ΕΧΑΕ 

Η SMALLCAP WORLD FUND, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 04.08.2025 ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγών την 01.08.2025, κατέχει πλέον έμμεσα το 4,53% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 5,09% με βάση την τελευταία γνωστοποίηση.

Η SMALLCAP World Fund, Inc. είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που είναι εγγεγραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το Investment Company Act του 1940. Η SMALLCAP World Fund, Inc. είναι ο νόμιμος κάτοχος μετοχών της Εταιρείας και έχει εκχωρήσει εξουσιοδότηση ψήφου στην Capital Research and Management Company, τον σύμβουλο επενδύσεων της.

Με τη σειρά της, η THE CAPITAL GROUP COMPANIES, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 04.08.2025 ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής την 01.08.2025, κατέχει πλέον έμμεσα το 4,53% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 5,09% με βάση την τελευταία γνωστοποίηση.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

• The Capital Group Companies, Inc.,

• Capital Research and Management Company

Η Capital Group Companies, Inc. («CGC») είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company («CRMC») και της Capital Bank & Trust Company («CB&T»). Η CRMC είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων για την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, άλλα ομαδικά επενδυτικά μέσα, καθώς και ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες. Η CRMC και οι θυγατρικές της εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται μετοχικά περιουσιακά στοιχεία για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω τριών τμημάτων, της Capital Research Global Investors, της Capital International Investors και της Capital World Investors. Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία έξι εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («εταιρείες διαχείρισης CGII»): Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl, Capital International K.K., Capital Group Private Client Services Inc και Capital Group Investment Management Private Limited. Οι εταιρείες διαχείρισης CGII λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων για θεσμικούς πελάτες και πελάτες με υψηλή καθαρή θέση. Η CB&T είναι μια εγγεγραμμένη εταιρεία παροχής επενδυτικών συμβουλών με έδρα τις ΗΠΑ και μια συνδεδεμένη τράπεζα με ομοσπονδιακή άδεια λειτουργίας.

Ούτε η CGC ούτε κάποια από τις συνδεδεμένες εταιρείες της κατέχουν μετοχές της Εταιρείας για λογαριασμό τους. Αντίθετα, οι μετοχές ανήκουν σε λογαριασμούς που τελούν υπό τη διακριτική διαχείριση επενδύσεων μιας ή περισσότερων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που περιγράφονται παραπάνω.

