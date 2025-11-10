ΧΑ: Κρίσιμη αντίσταση για τον ΓΔ στη ζώνη των 1972-1974 μονάδων

Υποχώρηση κατά 0,57% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 1986,89 μονάδες (στο -0,42% ο ΓΔ & στο -1,48% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +35,19% ο ΓΔ & στο +71,39% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 257,5 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα σχεδόν της συνεδρίασης την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips οδήγησαν το ΓΔ σε πτωτική κίνηση με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό να διαμορφώνεται στις 1972 μονάδες περί τις 3μμ.

Η αντίδραση των αγοραστών συνέβαλε μέχρι και στις δημοπρασίες στο μερικό περιορισμό των απωλειών.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,322% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,31%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-1,95%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (-4,06%), ο ΑΔΜΗΕ (-1,52%), η Cenergy (-2,09%), ο Ελλάκτωρ (-1,59%), η Κύπρου (-2,55%). ο Τιτάν (-1,96%) και η Metlen (-1,81%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Aktor (+1,67%), η ΜΟΗ (+1,83%), η ΕΧΑΕ (+1,94%), η ΕΕΕ (+1,97%), η ΜΟΗ (+1,83%) αλλά και η Foodlink (+9,24% με ειδικό διαπραγματευτή την Alpha Finance) με την Q & R (+5,26%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 23 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 80 εκείνων που υποχώρησαν.

Αποτελέσματα 9μηνου ανακοινώνουν η Optima Bank, η Κύπρου και η Aegean την Τρίτη (11/11) και ο ΟΤΕ, η Austrian Card & η Helleniq Energy την Πέμπτη (13/11).

Την Παρασκευή (14/11) η Fitch ανακοινώνει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο.

Η ζώνη των 1972-1974 μονάδων του ΓΔ συνιστά εξαιρετικά ισχυρή και κρίσιμη αντίσταση, επισημαίνει η τεχνική ανάλυση σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Επιχειρηματικά νέα

Αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό rating η Scope. Θετικό σήμα για την ελληνική οικονομία στέλνει ο οίκος. Ανάπτυξη άνω του 2% το 2026. Βελτιωμένη η ανθεκτικότητα σε κραδασμούς, ενισχυμένες οι τράπεζες. Αμετάβλητη στο ΒΒΒ η αξιολόγηση του αξιόχρεου.

AKTOR-ΔΕΠΑ-Venture Global για LNG στην Ουκρανία: Deal διάρκειας 20 ετών η συμφωνία του σχήματος για την εξαγωγή φυσικού αερίου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία. Στα 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο η ποσότητα των εξαγωγών προς ΝΑ Ευρώπη.

Παπαθανάσης ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: δάνεια ύψους €780 εκ. σε επιχειρήσεις.

ΕΛΣΤΑΤ Ιαν.-Σεπτέμβριος: Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των €60.474,5 εκ. έναντι €63.083,3 εκ. πέρσι, -4,1%. Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε σε €36.060,3 εκ. έναντι €37.844,3 εκ. πέρσι, -4,7%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε €24.414,2 εκ. έναντι €25.239,0 εκ., - 3,3%.

Τιτάν: Αναβάθμιση του outlook σε θετικό από τον S&P. O οίκος εκτιμά πως θα μπορούσε να αναβαθμίσει τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική βαθμίδα σε «BBB-» μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες.

Lamda: Στις 12/11 ξεκινά η δημόσια προσφορά για το 7 ετές ομόλογο έως €500 εκατ. Λήξη της δημόσιας προσφοράς στις 14 Νοεμβρίου.

Intracom (Δ. Κλώνης): «Ανοιχτή» η για νέο deal στον ασφαλιστικό κλάδο. Με μεγάλο discount η τιμή της μετοχής σε σχέση με NAV.

Euronext: Στο 50% συν μια μετοχή το ελάχιστο όριο για την επιτυχία της Δημόσιας Πρότασης. Δεν παρατείνει την περίοδο αποδοχής.