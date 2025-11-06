ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία το αμερικανικό LNG για την Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:48 - 06 Νοε 2025

Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία το αμερικανικό LNG για την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η συμφωνία με την ΔΕΠΑ Εμπορίας για τη δημιουργία της ATLANTIC – SEE LNG TRADE, την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα (LNG) και την πώλησή του στο εξωτερικό, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα και αποτελεί καρπό των μεγάλων ευκαιριών που έφερε στη χώρα η γεωπολιτική της θέση και οι διεθνείς ανακατατάξεις στην αγορά ενέργειας, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο ΟΤ Forum.  

Αναφερόμενος στην Αμερικανική επιλογή της χρήσης της Ελλάδας ως κόμβου για τη μεταφορά και διανομή LNG στον νέο κάθετο ευρωπαϊκό ενεργειακό διάδρομο, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι από εθνικής σκοπιάς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών και πρόσθεσε ότι δημιούργησε μία μοναδική ευκαιρία την οποία αξιοποίησε άμεσα και αποφασιστικά η Ελληνική Κυβέρνηση. Ενώ συμπλήρωσε ότι εφεξής η Ελλάδα θα έχει μία ξεχωριστή θέση στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, διότι θα αποτελεί το σημείο από το οποίο το αμερικανικό φυσικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ευρώπη, κάτι που προσδίδει μεγάλη πολιτική και οικονομική αξία στη χώρα μας.

Στρατηγική και συμβολή στην οικονομία

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι η συμφωνία για τη δημιουργία της ATLANTIC – SEE LNG TRADE (όπως και η πρόσφατη εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις) εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου AKTOR για επέκταση σε νέους τομείς με προοπτική και για διαφοροποίηση του μείγματος των εσόδων ώστε να θωρακιστεί από τις ιστορικά παρατηρούμενες διακυμάνσεις της κατασκευαστικής αγοράς.

Και χαρακτήρισε την αξιοποίηση αυτής της συγκυρίας την καλύτερη ευκαιρία που έχει εμφανιστεί στον κλάδο της ενέργειας, η οποία έρχεται να συμπληρώσει το υφιστάμενο σχέδιο του Ομίλου AKTOR για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και θα συμβάλλει στην υπέρβαση των προσδοκιών του για το μέλλον.

Ακόμη, παρατήρησε ότι ο Όμιλος AKTOR αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, οι οποίες δεν ήταν καθόλου αυτονόητες λίγα χρόνια πριν και μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Επίσης, ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως κόμβος μεταφοράς και διανομής LNG στην Ευρώπη, ο κλάδος της ενέργειας θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στη χώρα μας, συμβάλλοντας θετικά στην οικονομία της και στην ανάπτυξη του ΑΕΠ.

Credia Bank και HSBC Μάλτας

Αναφερόμενος στην Credia Bank, υπό την ιδιότητα του μετόχου της Thrivest Holdings, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι με την εξαγορά της HSBC Μάλτας, η Τράπεζα αλλάζει το ευρύτερο διεθνές προφίλ της. Και τόνισε ότι αποτελεί μία πλήρως εξυγιασμένη τράπεζα με καθαρά κεφάλαια, χωρίς αναβαλλόμενο φόρο και ότι αυτό συνιστά αποτέλεσμα των αλλαγών στην ιδιωτική οικονομία της χώρας και της συμβολής της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Τράπεζας της Ελλάδος και των ιδιωτών μετόχων στη δημιουργία ενός υγιούς 5ου τραπεζικού πυλώνα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε την εξαγορά της HSBC Μάλτας αντίστοιχης αξίας με εκείνη του LNG για τον Όμιλο AKTOR, καθώς προσφέρει με ένα εύλογο τίμημα τη δυνατότητα στην Credia Bank να πολλαπλασιάσει τα μεγέθη της και να διεκδικήσει ακόμα καλύτερα μεγέθη στην αγορά, έπειτα και από την οργανική κερδοφορία που έχει επιτύχει η διοίκηση της κυρίας Ελένης Βρεττού.

Ανάληψη ρίσκου με στόχο την αξία

Παράλληλα, τόνισε ότι η μετοχική ομάδα της Thrivest Holdings και της Winex Investments αξιολογεί όλες τις ευκαιρίες της αγοράς και δεν διστάζει να πάρει ρίσκο εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις για ασφάλεια, κερδοφορία, ανάπτυξη και παραγωγή αξίας για τους μετόχους και το κοινωνικό σύνολο, όπως έδειξε τόσο η περίπτωση του Ομίλου AKTOR όσο και της Credia Bank. Και επισήμανε για την τελευταία ότι η αύξηση των μεγεθών της θα της προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες στην Ελληνική αγορά και στην εκπλήρωση του στόχου της για στήριξη της μικρομεσαίες επιχειρηματικότητας.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR σχολίασε και την ευρύτερη οικονομική επικαιρότητα, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει επιτύχει ένα μικρό οικονομικό θαύμα, καθώς ολοκλήρωσε την αναδίπλωση από τα χρόνια της κρίσης και πέτυχε την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, η οποία με τη σειρά της έφερε εξελίξεις όπως εκείνη της χρήσης της Ελλάδας ως κόμβου για το αμερικανικό LNG και όχι μόνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 21:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιτροπή Logistics Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: Στα €9,5 δισ. η αξία της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Logistics Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: Στα €9,5 δισ. η αξία της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Ελλάδα

Η Πειραιώς και η UNICEF ενώνουν τις δυνάμεις τους για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Πειραιώς και η UNICEF ενώνουν τις δυνάμεις τους για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού

ΠΕΤΑΚ: Ικανοποίηση για τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ανελκυστήρων
Επιχειρήσεις

ΠΕΤΑΚ: Ικανοποίηση για τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ανελκυστήρων

ΕΕΑΑ: Μικροί και μεγάλοι, μαζί στον αγώνα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών
Επιχειρήσεις

ΕΕΑΑ: Μικροί και μεγάλοι, μαζί στον αγώνα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων
Ειδήσεις

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα ετοιμάζεται για «θερμό επεισόδιο»
Πολιτική

Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα ετοιμάζεται για «θερμό επεισόδιο»

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο
Πολιτική

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία
Ειδήσεις

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ομόλογα
19/05/2026 - 15:31

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Πολιτική
19/05/2026 - 15:26

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:22

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:19

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:07

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ

Magazino
19/05/2026 - 15:00

Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 14:47

Geely EX5: Το ηλεκτρικό D-SUV που επιλέγουν οι Έλληνες οδηγοί

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 14:42

Το «λυσάρι» της Άννας για την γραμμή του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:41

Ταμείο $1,776 δισ.: Αποζημιώσεις για «πολιτική στοχοποίηση» και νέο μέτωπο σύγκρουσης Τραμπ με τους θεσμούς

Νομίσματα
19/05/2026 - 14:39

Χαμηλές «πτήσεις» και νευρικότητα στα crypto: Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 14:38

Οι «Συγκάτοικοι» από την Protergia: Η αξία της ενέργειας όταν αυτή προσαρμόζεται πραγματικά στον άνθρωπο

Πολιτική
19/05/2026 - 14:32

Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα ετοιμάζεται για «θερμό επεισόδιο»

Εμπορεύματα
19/05/2026 - 14:28

Πτωτικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά την «αναβολή» του αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:13

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Προληπτικές εκκενώσεις - Σύσταση για κλειστά παράθυρα

Πολιτική
19/05/2026 - 14:04

Νατσιός: «Σχολική εκδρομή» το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά το μέλλον είναι άδηλο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 13:53

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

Οικονομία
19/05/2026 - 13:52

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

Εργασιακά
19/05/2026 - 13:48

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:46

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 13:45

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Υγεία
19/05/2026 - 13:39

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Οικονομία
19/05/2026 - 13:33

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:15

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
19/05/2026 - 13:11

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

Αναλύσεις
19/05/2026 - 13:07

Citi για ΔΕΗ: Στο «τεστ τιμολόγησης» η ΑΜΚ των €4 δισ. – Ισχυρή σύσταση αγοράς

Πολιτική
19/05/2026 - 12:56

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα

Τεχνολογία
19/05/2026 - 12:48

Μόλις μία στις τρεις οικογένειες φροντίζει για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ