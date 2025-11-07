Atlantic See LNG Trade (AΚTOR-ΔΕΠΑ): Τι προβλέπει η συφωνία για το αμερικανικό LNG

Σε στρατηγικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προχώρησαν την Παρασκευή (7/11) η AKTOR, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Venture Global, υπογράφοντας συμφωνία για την προμήθεια και διανομή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο πλαίσιο της διεξαγωγής της Συνόδου P-TEC στην Αθήνα.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος της AKTOR Αλέξανδρος Έξαρχου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ξιφαράς και η εκπρόσωπος της Venture Global, παρουσία των αμερικανών υπουργών Εσωτερικών Ντάικ Μπέργκαμπ και Ενέργειας Κρις Ραίτ, του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ουσιαστικά η παρουσία τόσων υψηλόβαθμων πολιτικών στελεχών αποκαλύπτει τη σημασία που δίνουν και οι δύο πλευρές στην όλη συνεργασία.

Χαρακτηριστικά, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, σε σχέση με τη σημερινή ημέρα έκανε λόγο για ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. «Σήμερα ολοκληρώνουμε ένα παγκόσμιο εμπορικό εγχείρημα για την απόκτηση σημαντικών ποσοτήτων LNG από τις ΗΠΑ». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι υπογράφονται Μνημόνια Κατανόησης (MoUs) με την Ουκρανία και τη Ρουμανία, τα οποία αφορούν την «περαιτέρω διάθεση ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα εξασφαλιστούν από διεθνείς συμφωνίες σε αυτές τις χώρες». Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συμβολή της. «Χωρίς εκείνη, αυτό δεν θα ήταν δυνατό. Αγωνίστηκε για το έργο αυτό τρεις μήνες με πάθος. Την ευχαριστώ από καρδιάς», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, χαρακτήρισε επίσης τη σημερινή μέρα «ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», καθώς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής ενεργειακής συνεργασίας και ασφάλειας. «Σήμερα δεν μιλώ μόνο ως CEO της ΔΕΠΑ — γιατί στη ΔΕΠΑ αυτή είναι η δουλειά μας: να διασφαλίζουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας — αλλά και για να τονίσω ότι στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας και, στο τέλος, να προσφέρουμε προσιτή ενέργεια στους καταναλωτές», είπε. Μιλώντας για τη συμφωνία με τη Venture Global, επεσήμανε ότι «υπογράφουμε το πρώτο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», σημειώνοντας ότι «δεν είναι σημαντικό μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για πολλές άλλες χώρες της περιοχής».

Πρόσθεσε, ότι «τις τελευταίες 15 με 30 ημέρες καταφέραμε κάτι που φαινόταν αδύνατο». «Όταν οι πολιτικοί ηγέτες δίνουν το όραμα, είναι δική μας ευθύνη να το μετατρέψουμε σε πράξη — και αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε «ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ σημαντικές, μαζί με τους εταίρους μας από την Ουκρανία και τη Ρουμανία, αλλά και πολλές άλλες χώρες, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασυνδεσιμότητα στην περιοχή».

Η εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE A.E., στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει μέσω της θυγατρικής του Aktor Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, υπέγραψε σήμερα το πρωί μακροχρόνια συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA) με την αμερικανική εταιρεία Venture Global Inc. για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, η ελληνική εταιρεία υπέγραψε Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σε αυτές σημαντικών ποσοτήτων LNG, που σηματοδοτούν το επόμενο βήμα στη στρατηγική της για τη διάθεση LNG από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, στο περιθώριο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation – P-TEC), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, η ATLANTIC – SEE LNG TRADE υπέγραψε με τη Venture Global Inc. συμφωνία αγοραπωλησίας διάρκειας είκοσι (20) ετών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2030. Βάσει των όρων της συμφωνίας, προβλέπεται η προμήθεια τουλάχιστον 0,5 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως (MTPA), ενώ η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δέσμευσή της για αγορά έως και περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA). Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα, με κοινή συμφωνία των μερών, να αυξηθούν οι σχετικές ποσότητες ακόμα περαιτέρω. Οι ποσότητες αυτές θα μεταφέρονται στην Ελλάδα από την ATLANTIC – SEE LNG TRADE με σκοπό την πώλησή τους σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Σημειωτέον ότι πρόκειται για την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG με προμηθευτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα ενεργειακά χρονικά της Ελλάδας, σε μια συγκυρία που σηματοδοτεί τη δυναμική ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Venture Global Inc., με έδρα τη Λουϊζιάνα, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς LNG στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με Ρουμανία και Ουκρανία

Παράλληλα, υπεγράφη Συμφωνία Εκδήλωσης Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (Joint Statement of Mutual Intent) με την κρατική ουκρανική εταιρεία Naftogaz of Ukraine, βάσει της οποίας η Naftogaz εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 0,7 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA), μετά την επαναεριοποίηση (regasification), για διάρκεια είκοσι (20) ετών, με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2030.

Αντίστοιχα, υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με τις ρουμανικές εταιρείες NOVA POWER & GAS S.R.L. και S.N.T.G.N. Transgaz S.A., βάσει του οποίου οι δύο εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 1,4 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA), για περίοδο είκοσι (20) ετών, επίσης από το 2030.

Συνολικά, τα Μνημόνια Κατανόησης αντιστοιχούν σε ποσότητες LNG έως 3,7 δισ. κυβικών μέτρων (BCM).

Η Ελλάδα διεθνής κόμβος για το LNG

Οι παραπάνω εξελίξεις επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου εισαγωγής, μεταφοράς και διανομής LNG στην Ευρώπη. η Ελλάδα καθίσταται κρίσιμος παράγοντας για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ενεργειακή αυτονομία της περιοχής.

Μέσω της ATLANTIC – SEE LNG TRADE, η οποία ιδρύθηκε από κοινού από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και το Όμιλο ΑΚΤΩΡ, η χώρα αποκτά για πρώτη φορά συντεταγμένο εξαγωγικό βραχίονα LNG, που αξιοποιεί τη γεωγραφική θέση, τις υποδομές και την τεχνογνωσία των δύο εταιρειών για να συνδέσει την εγχώρια αγορά φυσικού αερίου με τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.