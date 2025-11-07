Ξιφαράς (ΔΕΠΑ): Κοντά σε συμφωνίες με Αμερικανούς εταίρους για εμπορική συνεργασία
07:56 - 07 Νοε 2025

Ξιφαράς (ΔΕΠΑ): Κοντά σε συμφωνίες με Αμερικανούς εταίρους για εμπορική συνεργασία

Στο διεθνές ενεργειακό forum του Atlantic Council, 6th Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), παρενέβη στρατηγικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας και Πρόεδρος της Atlantic – SEE LNG Trade A.E., κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η ΔΕΠΑ στον διαμορφούμενο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, ο κ. Ξιφαράς τόνισε τη βαρύνουσα σημασία της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τερματίσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής αυτάρκειας και της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας.

«Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, προετοιμαζόμαστε συστηματικά για αυτή τη μετάβαση, σε αγαστή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουμε διασφαλίσει χωρητικότητες στα σημεία εισόδου του LNG, όπως η Ρεβυθούσα, το FSRU Αλεξανδρούπολης και ο αγωγός IGB – στα δύο τελευταία ως στρατηγικοί εταίροι – για την απρόσκοπτη εισαγωγή και μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ και από άλλες διεθνείς αγορές», σημείωσε ο κ. Ξιφαράς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE A.E., που δημιουργήθηκε από κοινού με τον Όμιλο AKTOR, με αντικείμενο την εμπορία και εξαγωγή LNG από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου και των υφιστάμενων και υπό ανάπτυξη διασυνδέσεων.

«Βρισκόμαστε σε τελικές συζητήσεις για εμπορικές συμφωνίες με εταίρους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Ελλάδας στον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδιασμού για την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ήρθε η ώρα να περάσουμε από το όραμα στην πράξη».

Η τοποθέτηση του κ. Ξιφαρά στο P-TEC επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΔΕΠΑ Εμπορίας για τον μετασχηματισμό της σε έναν εξωστρεφή, καινοτόμο και καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο, που υπηρετεί στρατηγικούς στόχους εθνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

