Η Scope αναβάθμισε σε «θετικό» το outlook της Ελλάδας – Σταθερό το αξιόχρεο στο BBB
Οικονομία
23:21 - 07 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Μια ευχάριστη έκπληξη για την ελληνική οικονομία επιφύλασσε η Scope Ratings, η οποία αναβάθμισε την προοπτική (outlook) της Ελλάδας από «σταθερή» σε «θετική», διατηρώντας ωστόσο τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση στο BBB. Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για πιθανή αναβάθμιση της βαθμίδας μέσα στο 2026.

Η Scope επιβεβαίωσε παράλληλα τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο S-2 για εγχώριο και ξένο νόμισμα, ενώ με την κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο, η αναβάθμιση αντανακλά την ενισχυμένη ανθεκτικότητα της οικονομίας, τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη μείωση του χρέους. Ωστόσο, το υψηλό δημόσιο χρέος, οι διαρθρωτικοί περιορισμοί στην ανάπτυξη και το εξωτερικό έλλειμμα εξακολουθούν να αποτελούν προκλήσεις.

Η Scope εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά περίπου 2% το 2025, υπεραποδίδοντας έναντι της ευρωζώνης, χάρη στη ζωηρή εγχώρια ζήτηση, τον τουρισμό και τις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, τη φορολογία και την αγορά εργασίας ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, ενώ το τραπεζικό σύστημα εμφανίζει περαιτέρω βελτίωση.

Τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σε τροχιά υπεραπόδοσης, με πρωτογενές πλεόνασμα που αναμένεται γύρω στο 3,6% του ΑΕΠ και λόγο χρέους/ΑΕΠ να υποχωρεί σταδιακά από 145% το 2025 σε 122% το 2030. Το ταμειακό απόθεμα του Δημοσίου εκτιμάται στα 42 δισ. ευρώ, προσφέροντας σημαντικό «μαξιλάρι» ρευστότητας.

Η Scope δηλώνει ότι θα παρακολουθεί τη συνέπεια της χώρας στη δημοσιονομική διαχείριση, την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και τη μείωση των εξωτερικών ανισορροπιών, κρίσιμους παράγοντες για τη διατήρηση της θετικής πορείας της ελληνικής αξιολόγησης.

Μετά την Scope, τη «σκυτάλη» στις αξιολογήσεις της Ελλάδας παίρνει η Fitch Ratings, η οποία θα δημοσιεύσει τη δική της ετυμηγορία στις 14 Νοεμβρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 23:42
