Diana Shipping – Genco: Η μάχη για τον έλεγχο περνά στις μετοχές

Η Diana προχώρησε στην πώληση 108.603 μετοχών της Genco, σύμφωνα με κατάθεση στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα έσοδα από την πώληση, μαζί με ήδη συμφωνημένες χρηματοδοτήσεις, θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της πρότασης εξαγοράς της Genco.

Η κίνηση αυτή είχε και πολιτικό μήνυμα προς την αγορά. Η Diana υποστηρίζει ότι η σημερινή τιμή της μετοχής της Genco είναι τεχνητά αυξημένη λόγω της πρότασης εξαγοράς. Από την πλευρά της, η Genco απορρίπτει τον ισχυρισμό και κατηγορεί τη Diana ότι δεν δείχνει πραγματική δέσμευση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Η πρόταση της Diana προβλέπει τίμημα 23,50 δολάρια ανά μετοχή. Η μετοχή της Genco έκλεισε πρόσφατα στα 24,42 δολάρια, χαμηλότερα από το υψηλό των 27,08 δολαρίων που είχε καταγράψει στις 12 Μαΐου. Το διοικητικό συμβούλιο της Genco έχει ήδη απορρίψει την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι υποτιμά την εταιρεία.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται η καθαρή αξία ενεργητικού της Genco. Η Genco επικαλείται αναλυτές που αποτιμούν τη NAV στα 26,54–26,80 δολάρια ανά μετοχή, δηλαδή αρκετά πάνω από την προσφορά της Diana. Η Diana, αντίθετα, προειδοποιεί ότι αν αποσυρθεί η προσφορά της, η μετοχή μπορεί να υποχωρήσει κοντά στα 17,50 δολάρια.

Η Diana παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Genco, με περίπου 14,5% των κοινών μετοχών, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο μετά την πρόσφατη πώληση.

Η αντιπαράθεση έχει πλέον εξελιχθεί σε proxy battle. Στη γενική συνέλευση του Ιουνίου, και οι δύο πλευρές προτείνουν δικούς τους υποψηφίους για το διοικητικό συμβούλιο. Η Diana δηλώνει ότι θέλει να διασφαλίσει πως η Genco θα εξετάσει όλες τις επιλογές για τη μεγιστοποίηση της αξίας. Η Genco απαντά ότι η Diana επιχειρεί να αποκτήσει τον έλεγχο χωρίς να πληρώσει το "σωστό" τίμημα.

Η υπόθεση δείχνει ότι η αγορά ξηρού φορτίου δεν κινείται μόνο από ναύλους και πλοία, αλλά και από σκληρές εταιρικές μάχες, όπου η αποτίμηση, ο έλεγχος και η εμπιστοσύνη των μετόχων γίνονται τα πραγματικά φορτία της διαπραγμάτευσης.