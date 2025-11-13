Τα σενάρια για τους μετόχους της ΕΧΑΕ
14:55 - 13 Νοε 2025

Τα σενάρια για τους μετόχους της ΕΧΑΕ

Γιώργος Αλεξάκης
Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία μπαίνει η διαδικασία δημόσιας πρότασης για εξαγορά της ΕΧΑΕ που έχει καταθέσει το Euronext.

Με βάση πληροφορίες από πηγές με γνώση του θέματος, η ανταπόκριση των θεσμικών επενδυτών είναι μεγάλη. Ωστόσο με πιο χαλινούς ρυθμούς κινείται η κατάθεση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δημόσια πρόταση των μικροεπενδυτών. Να σημειωθεί ότι η μετοχή έχει σημαντική διασπορά.

Στο φόντο αυτό πηγές της αγοράς καταγράφουν τις εναλλακτικές που υπάρχουν ανάλογα με την εξέλιξη της δημόσια πρότασης.

Οπως αναφέρουν κατηγοριοποιώντας τα δεδομένα:

Έτσι εάν η Euronext υπερβεί το 90%: 

α. Οι τοποθετήσεις που απομένουν, θα υποστούν αμέσως έκπτωση λόγω έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, καθιστώντας την πώληση για μετρητά αρκετά πιο περίπλοκη.

β. Η διαδικασία squeeze out ενδέχεται να διαρκέσει έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2026

γ. Το squeeze out προσφέρει εναλλακτική λύση σε μετρητά, όμως αυτή θα πραγματοποιηθεί στα €5,98 ανά μετοχή, δηλαδή με έκπτωση 7% σε σχέση με την τιμή προσφοράς και 5% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή — οι μέτοχοι θα υποστούν ζημία σε σύγκριση με το αν προσέφεραν τις μετοχές τους ή απλώς τις πουλούσαν στην αγορά.

Την ίδια ώρα εαν η Euronext δεν ξεπεράσει το 90%, οι μέτοχοι θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι σε μια εταιρεία που: 

α. Θα χαρακτηρίζεται από έλλειψη ρευστότητας για τουλάχιστον ένα έτος ή και περισσότερο. 

β. Θα πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις το επόμενο διάστημα. 

γ. Πιθανότατα θα μειώσει τα μερίσματα ώστε να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις αυτές. 

δ. Αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής της μετοχής σε σχέση με την τρέχουσα τιμή προσφοράς.

