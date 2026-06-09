Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Την κάτω βόλτα έχει πάρει το πετρέλαιο σήμερα (Τρίτη, 9/6), καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να πείσει τις αγορές ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είναι ζήτημα λίγων μόλις ημερών, ενώ την ίδια στιγμή ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, στέλνει αισιόδοξα μηνύματα σχετικά με την κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Ράιτ, η κίνηση στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα που έχει μπλοκάρει από την έναρξη της επίθεση ΗΠΑ/Ισραήλ στο Ιράν «αυξάνεται σημαντικά». Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος εκτίμησε – μιλώντας στον Brian Sullivan του CNBC, στο περιθώριο της ενεργειακής διάσκεψης την Τρίτη (9/6) – πως οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω Ορμούζ θα αυξηθούν και θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον.

Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία του IMF PortWatch, η κίνηση στο Ορμούζ συνεχίζει να παραμένει χαμηλή και εξαιρετικά περιορισμένη, μην πλησιάζοντας καν τις διελεύσεις που σημειώνονταν πριν τον πόλεμο στο Ιράν, οπότε περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου περνούσε από το θαλάσσιο αυτό πέρασμα.

Το PortWatch κατέγραψε κατά μέσο όρο πέντε διελεύεις πλοίων σε κυλιόμενη επταήμερη βάση έως την Κυριακή, ενώ πριν την επίθεση στο Ιράν οι αντίστοιχες διελεύσεις ξεπερνούσαν τις 100.

Ο Ράιτ, από τη μεριά του, υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το Ιράν που – όπως είπε – απειλεί την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και ειρήνη, ενώ σημείωσε πως η κατάσταση «κινείται σε πολύ θετική κατεύθυνση», παρά τις ανταλλαγές πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ την Κυριακή.

Νέες απώλειες στο πετρέλαιο - Τι θα φέρει το «αύριο»

Μετά τις δηλώσεις Τραμπ και Ράιτ, το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται στα 86,50 δολάρια περίπου με απώλειες 5,28%, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 4,37% στα 90,13 δολάρια.

Να σημειωθεί πως οι τιμές του «μαύρου χρυσού» έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 30% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, κίνηση που οδήγησε στην κατάρρευση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου στην ιστορία.

Όσον αφορά, δε, τις τιμές, στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας και αναλυτές εκτιμούν ότι αυτές παραμένουν σχετικά συγκρατημένες σε σχέση με το μέγεθος της διαταραχής, χάρη στο «μαξιλάρι» που προσφέρουν τα παγκόσμια αποθέματα.

Μάλιστα, αναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι μέσω των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να διακινείται περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι είναι «ορατό», θεωρώντας ότι περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μπορεί να εξέρχονται από την περιοχή με δεξαμενόπλοια που έχουν απενεργοποιήσει τους πομποδέκτες τους.

«Παρά τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό και τη σημαντική μείωση της εμπορικής κίνησης, εντυπωσιακοί όγκοι αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων εξακολουθούν να φαίνεται ότι διέρχονται από τα Στενά», ανέφεραν οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας.

Παρ' όλα αυτά, άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές ενδέχεται να εκτιναχθούν αργότερα μέσα στη χρονιά, καθώς τα αποθέματα μειώνονται ταχέως τη στιγμή που η θερινή ζήτηση κορυφώνεται.

Σε χαμηλό 23 ετών τα αποθέματα πετρελαίου

Ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο είναι πως τα αποθέματα πετρελαίου στις μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως οδεύουν προς τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2003, καθώς οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση άντλησαν καύσιμα με ρυθμό – ρεκόρ για να καλύψουν την απώλεια παραγωγής άνω των 11 εκατομμυρίων βαρελιών, την οποία προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τις ανακοινώσεις που έκανε σήμερα, Τρίτη (9/6), η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).

Σύμφωνα με την υπηρεσία, τα συνολικά αποθέματα στα μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα μειωθούν σε (λίγο κάτω από) 2,3 δισεκατομμύρια βαρέλια μέχρι τον Δεκέμβριο, εάν η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ δεν επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση μέχρι τις αρχές του 2027.