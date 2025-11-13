Έπιασε το 50% +1 η δημόσια πρόταση του Euronext για την ΕΧΑΕ

Η πρόσφατη αναθεώρηση των όρων της δημόσιας πρότασης, έδιωξε το άγχος και φαίνεται πως οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν θετικά, έχοντας καλύψει ως αυτή την ώρα ποσοστό 57%.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η διαδικασία έχει επί της ουσίας στεφθεί με επιτυχία και αναμένεται το οριστικό αποτέλεσμα.
Εκτιμάται πάντως πως το Euronext θα καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό γύρω στο 65%, αρκετά υψηλότερα από το 50% συν μία μετοχή που τέθηκε με την τροποποίηση των όρων.
Τυπικά η διαδικασία ολοκληρώνεται, πάντως, τη Δευτέρα (17/11), όταν και θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα.
Την ίδια ώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών το κλίμα είναι θετικό με άνοδο λίγο πάνω από το 1% στις 2 το μεσημέρι.