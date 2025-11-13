Έπιασε το 50% +1 η δημόσια πρόταση του Euronext για την ΕΧΑΕ
14:23 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με μεγάλη ανταπόκριση από Ελληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές, η δημόσια πρόταση του Euronext για την ΕΧΑΕ έχει, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, πιάσει ήδη το στόχο του 50% συν μία μετοχή.

Η πρόσφατη αναθεώρηση των όρων της δημόσιας πρότασης, έδιωξε το άγχος και φαίνεται πως οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν θετικά, έχοντας καλύψει ως αυτή την ώρα ποσοστό 57%.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η διαδικασία έχει επί της ουσίας στεφθεί με επιτυχία και αναμένεται το οριστικό αποτέλεσμα.

Εκτιμάται πάντως πως το Euronext θα καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό γύρω στο 65%, αρκετά υψηλότερα από το 50% συν μία μετοχή που τέθηκε με την τροποποίηση των όρων.

Τυπικά η διαδικασία ολοκληρώνεται, πάντως, τη Δευτέρα (17/11), όταν και θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα.

Την ίδια ώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών το κλίμα είναι θετικό με άνοδο λίγο πάνω από το 1% στις 2 το μεσημέρι.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 14:35
