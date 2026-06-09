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Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών
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17:44 - 09 Ιουν 2026

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Με συντονισμό δυνάμεων της υψηλής κεφαλαιοποίησης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (9/6) η χρηματιστηριακή αντεπίθεση, με τον ΓΔ να καταγράφει το 3ο υψηλότερο υψηλό των τελευταίων 17 ετών (υψηλό ΓΔ 2389 μονάδες μετά το 2407 στις 4/2 και το 2400 στις 5/2) και να κλείνει τελικά στις 2385 +1,4%, δείχνοντας ότι ετοιμάζεται να δοκιμάσει το πάνω όριο της πολυήμερης διακύμανσης (2315-2400).

Σε υψηλά επίπεδα και ο τζίρος στα 334 εκ. με σαφώς περισσότερους τίτλους να κινούνται συνολικά ανοδικά (75 έναντι 52) και ακόμα καλύτερη αναλογία στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (18 έναντι 7).

METLEN +3,5%, ALWN +3,5%, ΑΛΦΑ +3,3%, ΔΕΗ +2,3%, ΕΕΕ +2,6%, ΤΙΤΑΝ +1,7%, ΠΕΙΡ +1,8%, ΕΥΡΩΒ +1,2%, ΜΠΕΛΑ +1,2% μετά και την ανακοίνωση για άνοδο πωλήσεων Μαΐου κατά +4% με τα μεγαλύτερα κέρδη , μόλις εννέα οι μετοχές στον FTSE (+1,5%) που υποχώρησαν με ΕΛΠΕ -1,3%, AKTR -1,1%, ΜΟΗ -0,5%, αρκετές πιέσεις στον όμιλο Viohalco με ΒΙΟ -1,5%, ΕΛΧΑ -3,5%, CENER -3,6%.

Δυνατή αντίδραση μετά από καιρό και από την ΛΑΜΔΑ +3,9% με πακέτα άνω του 1 εκ. τεμαχίων να αλλάζουν χέρια, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό αν αυτά σχετίζονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για το νέο 7ετές Ομόλογο της εισηγμένης ή με αναδιάρθρωση θέσης μετόχων.

Ελαφρώς ηπιότερες μεταβολές στην μεσαία κεφαλαιοποίηση FTSEM (+0.6%) με ΕΧΑΕ +2,2%, CREDIA +1,5%, ΟΤΟΕΛ +2,2%, ΠΛΑΘ +2,9%, ΑΔΜΗΕ +1,9% έχοντας και την βοήθεια από την νέα έκθεση της Eurobank Equities με υψηλότερη τιμή στόχο. Αρνητικό κλείσιμο για ΙΝΤΕΚ -1,9% η οποία πάντως ανακοίνωσε επίσημα την εισαγωγή (μέσω ΙΡΟ) του 29,9% της Αττικά Πολυκαταστήματα, ΦΡΛΚ -1,3%.

Μεικτή εικόνα στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΦΑΙΣ +2,9%, REALCONS +1,2%, αλλά και ΔΟΜΙΚ -1,4%, YKNOT -1,1%, ΜΟΤΟ -0,4%.

Νέα έξοδος από τον ΟΔΔΗΧ στις αγορές με επανέκδοση του 10ετούς Ομολόγου λήξεως 2036 με αρχικό κουπόνι 3,37% λίγες μέρες μετά την πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δις ευρώ μέρος του Χρέους που αφορούσε στα πρώτα διμερή δάνεια.

Τα θετικά (;) σημάδια για νέα αποκλιμάκωση στην σύγκρουση στην ΜΑ δίνουν και τον τόνο στις διεθνείς αγορές με τον γερμανικό Dax +0.5% και τον ιταλικό ΜΙΒ +1,6% ενώ και τα futures στις ΗΠΑ οδηγούν σε θετικό άνοιγμα στις αγορές (S&P +0.3%, Nasdaq +0.4%).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 09/06/2026 - 17:47
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