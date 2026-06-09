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Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με reopening του 10ετούς ομολόγου 2036 για ενίσχυση ρευστότητας
Ομόλογα
15:47 - 09 Ιουν 2026

Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με reopening του 10ετούς ομολόγου 2036 για ενίσχυση ρευστότητας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα προχωρά σε επανέκδοση (reopening) του υφιστάμενου 10ετούς ομολόγου αναφοράς (benchmark) με λήξη στις 16 Ιουνίου 2036, κατόπιν εντολής του Ελληνικού Δημοσίου προς κοινοπραξία διεθνών τραπεζών. Στόχος της κίνησης είναι η άντληση επιπλέον ρευστότητας και η περαιτέρω ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του κράτους.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, το Ελληνικό Δημόσιο ανέθεσε στις Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale τον ρόλο των κοινοπρακτικών αναδόχων για την επικείμενη αύξηση του υφιστάμενου 10ετούς ομολόγου αναφοράς (benchmark), με λήξη στις 16 Ιουνίου 2036.

Η συναλλαγή αφορά επανέκδοση του τίτλου και όχι νέο ομόλογο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και του μεγέθους της συγκεκριμένης σειράς στην αγορά.

Η έκδοση θα απευθυνθεί σε διεθνείς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί μέσω κοινοπρακτικής διαδικασίας, ενώ η έναρξή της αναμένεται στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές.

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα επενδυτική βαθμίδα από όλους τους βασικούς οίκους αξιολόγησης, με βαθμολογίες Baa3 από τη Moody’s και BBB από S&P, Fitch και DBRS.

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