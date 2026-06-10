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Παραμένει το πλαφόν στα περιθώρια των σούπερ μάρκετ μετά τη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο
Οικονομία
13:31 - 10 Ιουν 2026

Παραμένει το πλαφόν στα περιθώρια των σούπερ μάρκετ μετά τη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/6) μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Χθες ο κ. Θεοδωρικάκος είχε συνάντηση εργασίας και με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την επίτευξη μιας εθνικής συμφωνίας για μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφεται θετικό κλίμα προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία για την μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Ωστόσο αυτή προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ειδικά από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και από την Βιομηχανία Τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν καίριες κατηγορίες προϊόντων.

Μέχρι να γίνει αυτό, από το υπουργείο Ανάπτυξης, ξεκαθαρίζουν ότι το μέτρο του πλαφόν θα συνεχίσει να βρίσκεται εν ισχύ.

Ο πληθωρισμός τον Μάιο ανήλθε σε 5,2% και είναι επιτακτική ανάγκη να περιοριστούν οι ανατιμήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/06/2026 - 13:44
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