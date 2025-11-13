ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
GSEA Opening Event: Το απόλυτο event για φοιτητές-επιχειρηματίες φθάνει στα Ιωάννινα!
Επιχειρήσεις
14:27 - 13 Νοε 2025

GSEA Opening Event: Το απόλυτο event για φοιτητές-επιχειρηματίες φθάνει στα Ιωάννινα!

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά από τρία άκρως επιτυχημένα OpeningEvent σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ο διεθνώς αναγνωρισμένος διαγωνισμός Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) φθάνει στα Ιωάννινα, φέρνοντας μαζί του την έμπνευση, τη γνώση και το πάθος για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Το GSEA Greece Opening Event θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στο C.Ioannina Co-work space (Κάνιγγος 1ΒΓ, Ιωάννινα 453 32), σε συνδιοργάνωση με τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας και Οικονομίας και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, νέοι startuppers και φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες, πολύτιμα διδάγματα και συμβουλές για την πορεία τους στον κόσμο του επιχειρείν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν φοιτητές-επιχειρηματίες που έχουν διακριθεί στον διαγωνισμό GSEA Greece, να εμπνευστούν από τις ιστορίες τους και να ανταλλάξουν ιδέες με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη δημιουργία και την καινοτομία. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει επίσης βιωματικές παρουσιάσεις, ανοιχτές συζητήσεις και mentoring sessions από επαγγελματίες του χώρου, που θα προσφέρουν πρακτικά εφόδια για τα επόμενα βήματα κάθε νέου επιχειρηματία.

Τέλος, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία συμμετοχής στον φετινό διαγωνισμό GSEA Greece, αποκτώντας πολύτιμη γνώση για το πώς μπορούν να ξεχωρίσουν, να διακριθούν και να διεκδικήσουν μια θέση στον Ευρωπαϊκό τελικό.

Η συμμετοχή στο OpeningEvent του GSEAGreeceστα Ιωάννινα είναι δωρεάν, ωστόσο οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους κάνοντας την κράτηση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://luma.com/friu6swz

Για όσους δεν καταφέρουν να παρευρεθούν στο Opening Event των Ιωαννίνων, θα υπάρξουν δύο ακόμη ευκαιρίες συμμετοχής, στο Opening Event στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Πανελλαδικό opening μέσω Zoom.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πράσινη» μετάβαση με επενδύσεις, καινοτομία και κοινωνική ευθύνη – Η Ελλάδα στο νέο ενεργειακό τοπίο
Επιχειρήσεις

«Πράσινη» μετάβαση με επενδύσεις, καινοτομία και κοινωνική ευθύνη – Η Ελλάδα στο νέο ενεργειακό τοπίο

Alpha Bank: Αναδείχθηκε Βest Private Bank στην Ελλάδα για 7η συνεχή χρονιά
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Αναδείχθηκε Βest Private Bank στην Ελλάδα για 7η συνεχή χρονιά

Φρανκενστάιν: Από το μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλλεϋ σε διαχρονικό pop icon
Magazino

Φρανκενστάιν: Από το μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλλεϋ σε διαχρονικό pop icon

Μητσοτάκης στην Ελευσίνα: Προτεραιότητά μας «να σκύψουμε» πάνω από την ακρίβεια
Πολιτική

Μητσοτάκης στην Ελευσίνα: Προτεραιότητά μας «να σκύψουμε» πάνω από την ακρίβεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Αξία της Πρόληψης στις Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

Η Αξία της Πρόληψης στις Επιχειρήσεις

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους
Πολιτική

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Adecco – Παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων είναι AI-ready
Τεχνολογία

Adecco – Παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων είναι AI-ready

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α&#039; τρίμηνο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:08

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 13:47

Ο Άδωνις θέλει Ανδρουλάκη, αλλά παινεύει Τσίπρα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:45

ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ της προκήρυξης 2ΓΒ/2026 για 4.747 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο

Εμπορεύματα
26/05/2026 - 13:39

Ενισχύεται το Brent μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν εντείνοντας την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 13:38

Aegean: Ρεκόρ ζήτησης για το τριήμερο – Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:33

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ και γιατί είναι απίθανο να μπουν στη συμφωνία με το Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:28

Βέλγιο: Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Αναφορές για αρκετά θύματα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:24

Υπό πίεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνη: Μέρος της διαπραγμάτευσης οι νέες εχθροπραξίες

Άλλοι Αρθρογράφοι
26/05/2026 - 13:14

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:09

ΕΛΙΤΗΕ: 5 προτάσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 13:08

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:05

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019

Magazino
26/05/2026 - 12:52

Tα ΕΛΤΑ αφιερώνουν νέα σειρά γραμματοσήμων στα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας

Περιβάλλον
26/05/2026 - 12:51

Μαρίνα Φλοίσβου – JURASSIC SEAS: Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:47

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026

Τεχνολογία
26/05/2026 - 12:45

Λάβατε email για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας; Προσοχή στις παγίδες

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 12:43

Επικαλούμαστε το δικαίωμα της σιωπής

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 12:41

Νέος εμπορικός διευθυντής στην εταιρεία Μαλτέζος ο Ιωάννης Βουλγαρίδης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 12:39

Bank of America: Ανθεκτική η Ευρώπη στη δομημένη χρηματοδότηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:29

Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Αυξήθηκαν τα έσοδα στα καταλύματα, υποχώρησε η εστίαση

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/05/2026 - 12:17

ΥΠΑΑΤ: Κανένας εφησυχασμός το καλοκαίρι για την ευλογιά των αιγοπροβάτων - Να τελειώσουμε με τη νόσο

Πολιτική
26/05/2026 - 12:09

Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 12:07

Στάσσης: Η ΑΜΚ αφετηρία για τη νέα ΔΕΗ - Στρατηγικές επενδύσεις σε δίκτυα ενέργειας και data centers

Πολιτική
26/05/2026 - 12:03

Αποστάσεις Ασλανίδη από Καρυστιανού – Προτεραιότητα η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

Υγεία
26/05/2026 - 11:58

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για την παράνομη διαφήμιση φαρμάκων απώλειας βάρους

Περιβάλλον
26/05/2026 - 11:45

Κουρέτας: Αναγκαία η προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 11:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη - 16 συλλήψεις

Πολιτική
26/05/2026 - 11:43

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα 

Πολιτική
26/05/2026 - 11:26

Κατρίνης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η νίκη και η πολιτική ανατροπή στις επόμενες εκλογές

Πολιτική
26/05/2026 - 11:24

ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης, Παππάς, Δούρου και... Κοτζιάς απέναντι στον Τσίπρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ