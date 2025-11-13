ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Συνεργασία με τα Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14:40 - 13 Νοε 2025

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Συνεργασία με τα Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων

Reporter.gr Newsroom
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Σήματός της στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, συνεργάστηκε με τα Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ για την υλοποίηση μιας ακόμα δράσης στο Λιανεμπόριο, που πραγματοποιήθηκε 15-27 Οκτωβρίου 2025, σε 167 καταστήματα πανελλαδικά.

Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την Πρωτοβουλία μέσα από το κεντρικό μήνυμα «Το ’ψαξες;», να αναζητήσουν το Σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» στις συσκευασίες των προϊόντων των εταιριών-Μελών και να επωφεληθούν από ειδικές εμπορικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα.

Στην ενέργεια συμμετείχαν οι εταιρίες-Μέλη: AGRINO, ΛΟΥΞ, ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΚΥΚΝΟΣ, ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ENDLESS, ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ, ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ, ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ, ΧΙΩΝ, ΘΥΜΕΛΗΣ, SEPTONA, ROLCO, οι οποίες ανέδειξαν μέσα από την παρουσία τους τη δυναμική και την ποιότητα της ελληνικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-Μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ενώ η ενέργεια πλαισιώθηκε από ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό πλάνο που περιλάμβανε ειδικό σαλόνι στο φυλλάδιο προσφορών, προβολή στα social media της αλυσίδας και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων. Παράλληλα, προωθήτριες της Πρωτοβουλίας βρίσκονταν στα καταστήματα, ενημερώνοντας τους καταναλωτές για το Σήμα και τα οφέλη του.

Με κάθε νέα συνέργεια στο Λιανεμπόριο, τα Μέλη της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επιβεβαιώνουν τη στρατηγική τους δέσμευση να στηρίζουν τα επώνυμα καινοτόμα ελληνικά προϊόντα, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία, αναδεικνύοντας προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα, δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν την εγχώρια οικονομία.

