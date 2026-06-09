Απώλειες στη Wall Street με «βαρίδι» την τεχνολογία – Τι φοβάται η αγορά

Σε «βαρίδι» μετατράπηκαν οι τεχνολογικές μετοχές για τη Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης (9/6), παρά το αρχικά θετικό κλίμα, καθώς οι traders άλλαξαν τακτική, επηρεασμένοι από τους φόβους για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, ενώ η IPO της SpaceX επέτεινε τη νευρικότητα.

Οι βασικοί δείκτες κατρακύλησαν σε χαμηλά ημέρας το απόγευμα πριν καταφέρουν να περιορίσουν τις απώλειές τους, αφού ενισχύθηκε η μετακίνηση κεφαλαίων από τις τεχνολογικές μετοχές προς πιο αμυντικούς κλάδους της αγοράς.

Τελικά, ο Dow Jones κατάφερε να κερδίσει το πρόσημο και – έχοντας επιδείξει εξαρχής μεγαλύτερη αντίσταση – έκλεισε στις 50.870 μονάδες με κέρδη 0,17%. Από την άλλη, ο S&P 500 τερμάτισε με πτώση 0,26% στις 7.386, ενώ νωρίτερα οι απώλειές του είχαν αγγίξει το 02,3%, ενώ ο Nasdaq, που ενδοσυνεδριακά είχε φτάσει να χάνει περίπου 4%, έκλεισε στο -0,97% και τις 25.678 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις αποκλιμακώθηκαν με το 10ετές να πέφτει στο 4,52% και το 2ετές στο 4,12%.

Οι ανησυχίες γύρω από τον επίμονο πληθωρισμό και τις πιθανές πιέσεις που αυτός μπορεί να ασκήσει στη νομισματική πολιτική της Fed ώθησαν τον δείκτη μεταβλητότητας VIX πάνω από το όριο των 20 μονάδων, φτάνοντας στις 20,19, επίπεδο που συνήθως θεωρείται ένδειξη αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν πτωτικά, καθώς οι μετοχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τον κλάδο των ημιαγωγών δέχθηκαν νέο κύμα πιέσεων.

Έτσι, ο Philadelphia Semiconductor Index που περιλαμβάνει τους μεγάλους τεχνολογικούς «παίχτες» έφτασε να χάνει 4%, πριν σταθεροποιηθεί στο -2%, μετά το άλμα 5,6% που είχε καταγράψει τη Δευτέρα (8/6).

Σε επίπεδο μετοχών, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Marvell Technology (-11%), η Coherent (-12%) και η Super Micro Computer (-9%), ενώ η Micron Technology έχασε πάνω από 5%, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες ότι το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης είχε προχωρήσει υπερβολικά γρήγορα και ότι τα υψηλά επιτόκια θα μπορούσαν να πιέσουν τις αποτιμήσεις του κλάδου.

Στους χαμένους και η Apple με χασούρα πάνω από 4%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και η Exxon Mobil, η Chevron και η ConocoPhillips, ακολουθώντας την υποχώρηση των τιμών του αργού.

«Η υπερβολική αισιοδοξία χτιζόταν επί μήνες, οδηγώντας τις μετοχές από το ένα ιστορικό υψηλό στο άλλο. Έτσι, οτιδήποτε εκλαμβάνεται ως αρνητικό για τις αγορές — από τον υψηλότερο πληθωρισμό έως το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων— μπορεί να τις αποσταθεροποιήσει μετά από μια ιστορική ανοδική πορεία», σχολίασε ο Τζον Κάνισον, επικεφαλής επενδύσεων της Baker Boyer Bank.

Η υποχώρηση αυτών των τίτλων αντιστάθμισε την όποια θετική επίδραση από τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, παρότι η πλειονότητα των μετοχών του S&P 500 κατέγραψε άνοδο. Ειδικότερα, περίπου 350 μετοχές ενισχύθηκαν, έναντι περίπου 160 που σημείωσαν απώλειες.

Η απομάκρυνση των επενδυτών από τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος έχει αποτελέσει τον βασικό πρωταγωνιστή της χρονιάς, συνοδεύτηκε από άνοδο στους περισσότερους κλάδους του S&P 500.

Συγκεκριμένα, οι εννέα από τους έντεκα επιμέρους κλάδους κινήθηκαν ανοδικά, με μοναδικές εξαιρέσεις την τεχνολογία και την ενέργεια, οι οποίες παρέμειναν σε αρνητικό έδαφος, με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να επιβαρύνουν καθοριστικά τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Ο κλάδος των ακινήτων κατέγραψε άνοδο 2,4% και ο κλάδος της υγείας ενισχύθηκε κατά 1,3%. Παράλληλα, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας κέρδισαν περίπου 1%.

Κέρδη παρουσίασε και η Nuvalent που έκανε άλμα 39%, μετά τη συμφωνία εξαγοράς της από τη GSK έναντι 10,6 δισ. δολαρίων, ενώ θετικά κινήθηκαν η DraftKings, λόγω βελτιωμένων προοπτικών συναλλαγών, καθώς και η Credo Technology, που κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό.

Το βλέμμα των επενδυτών στην SpaceX και τα μάκρο

Παράλληλα, η SpaceX φάνηκε να επηρεάζει τους επενδυτές με την IPO της εταιρείας να έχει «σαρώσει», προκαλώντας επενδυτικό ντελίριο. Ωστόσο, η προοπτική της εισόδου μίας ακόμη εταιρείας στη Wall Street με αποτίμηση άνω του 1 τρισ. δολαρίων ανάγκασε τους traders να αναδιαρθρώσουν τις θέσεις τους, προκειμένου να μειώσουν την έκθεσή τους στις τεχνολογικές μετοχές.

Στα μάκρο, τα στοιχεία απασχόλησης έχουν στρέψει ακόμη περισσότερο την προσοχή στον πληθωρισμό, με τις αγορές να θεωρούν πιθανότερο η επόμενη κίνηση της Fed να είναι να αυξήσει τα επιτόκια. Το βλέμμα των επενδυτών πλέον στα στοιχεία τιμών καταναλωτή (CPI) που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη (10/6) και στα στοιχεία για τον τιμάριθμο χονδρικής (PPI) την Πέμπτη (11/6).

Στα γεωπολιτικά, οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή διαψεύστηκαν μετά την ανάρτηση Τραμπ σχετικά με το ελικόπτερο «Απάτσι» που κατέπεσε κοντά στο Ορμούζ και τις δηλώσεις του πως οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στην Τεχεράνη, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ως υπαίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

Παρά την αβεβαιότητα, οι πετρελαϊκές τιμές κινήθηκαν πτωτικά, με το Brent να υποχωρεί κατά σχεδόν 3% στα 91,45 δολάρια και το αμερικανικό WTI να προσγειώνεται στα 88,20 δολάρια το βαρέλι.