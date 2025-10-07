Ας δουν όλοι τα ρεαλιστικά σενάρια διακυβέρνησης

Μιλώντας, έστω και κάπως πρόωρα, για τα εκλογικά ενδεχόμενα εν όψει της δραστηριοποίησης του Αλέξη Τσίπρα, καλό είναι να γνωρίζει κανείς ορισμένα κρίσιμα δεδομένα.

Αυτά προκύπτουν από τους αριθμούς και τα όσα προβλέπονται από τον εκλογικό νόμο. Τι ισχύει: Το πρώτο κόμμα εξασφαλίζει το μπόνους των κοινοβουλευτικών εδρών, αν λάβει τουλάχιστον 25%. Με αυτό το ποσοστό, το μπόνους είναι 20 έδρες και για κάθε επιπλέον 0,5% προστίθεται μία έδρα, με ανώτατο όριο τις 50, αν ο νικητής των εκλογών φτάσει σε ποσοστά της τάξης του 40%. Σημειωτέον, αυτά δεν ισχύουν για συνασπισμούς κομμάτων, που δεν δικαιούνται μπόνους.

Τι σημαίνουν αυτά: Ότι οι συζητήσεις που εξελίσσονται σήμερα με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, δεν δικαιολογούν προσδοκίες αυτοδυναμίας από τη ΝΔ, πόσο μάλλον από κάποιον άλλον. Συνεπώς, αν οι πολιτικές δυνάμεις είχαν ως προτεραιότητα τις ανάγκες της χώρας, θα όφειλαν να μελετούν τα ρεαλιστικά σενάρια συνεργασιών και τους όρους, αντί να καλλιεργούν ανυπόστατες φιλοδοξίες…