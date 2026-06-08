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ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:50 - 08 Ιουν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 7.353,2 εκατ. ευρώ έναντι 6.712,1 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση 9,6%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 49,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 13,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 5.197,2 εκατ. ευρώ (6.102,1 εκατ. δολάρια) έναντι 3.831,0 εκατ. ευρώ (4.308,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 35,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 246,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 246,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,9%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 ανήλθε σε 2.156,0 εκατ. ευρώ (2.480,1 εκατ. δολάρια) έναντι 2.881,1 εκατ. ευρώ (3.195,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 25,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 295,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 233,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,5% σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 28.210,8 εκατ. ευρώ (32.912,5 εκατ. δολάρια) έναντι 27.315,7 εκατ. ευρώ (29.133,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 3,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 363,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 365,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2025.

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Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 17.771,5 εκατ. ευρώ (20.849,9 εκατ. δολάρια) έναντι 15.972,6 εκατ. ευρώ (17.121,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 11,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 525,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 507,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 ανήλθε σε 10.439,3 εκατ. ευρώ (12.062,6 εκατ. δολάρια) έναντι 11.343,1 εκατ. ευρώ (12.012,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,0%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 162,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 142,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοενωσιακών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοενωσιακών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1), βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των διαθέσιμων «ελλιπών ή απλοποιημένων τελωνειακών διασαφήσεων», τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά (συμπληρωματικές διασαφήσεις).

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Τελευταία τροποποίηση στις 08/06/2026 - 12:55
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