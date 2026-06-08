Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού

Η πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία της Coca‑Cola στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ήταν το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό», που ξεκίνησε το 2006, στο πλαίσιο του Μεσογειακού Προγράμματος για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους, με έμφαση στα ελληνικά νησιά.

Το 2026 αποτελεί χρονιά‑ορόσημο, σύμφωνα με ανακοίνωση, για την Coca‑Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον), σηματοδοτώντας 20 χρόνια ουσιαστικής δράσης μέσα από έργα που αντιμετωπίζουν τη λειψυδρία, ενισχύουν την υδατική ασφάλεια και προάγουν την πιο αποδοτική διαχείριση των υδατικών πόρων. Φέτος, εγκαινιάζεται το νέο πρόγραμμα «Zero Drop Mediterranean», με χρηματοδότηση από το The Coca‑Cola Foundation, ενισχύοντας και επεκτείνοντας τη συλλογική προσπάθεια για ανθεκτική διαχείριση των υδατικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Από το 2006, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί περισσότερα από 80 έργα προστασίας και εξοικονόμησης νερού σε 38 νησιά και πόλεις, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP‑Med), με την υποστήριξη του The Coca‑Cola Foundation, της Coca‑Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον) και των τοπικών αρχών. Οι πρωτοβουλίες αυτές υλοποιήθηκαν σε περιοχές με συνολικό πληθυσμό άνω των 212.000 κατοίκων* και συνέβαλαν στη διασφάλιση δισεκατομμυρίων λίτρων νερού ετησίως, βάσει συγκεντρωτικών εκτιμήσεων των έργων.

«Αποστολή Νερό»: η αρχή ενός πολυετούς έργου

Η πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία της Coca‑Cola στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ήταν το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό», που ξεκίνησε το 2006, στο πλαίσιο του Μεσογειακού Προγράμματος για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους, με έμφαση στα ελληνικά νησιά. Μέσα από τεχνικά έργα, όπως συστήματα συλλογής βρόχινου νερού, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις, το πρόγραμμα συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από τον GWP‑Med σε 33 νησιά, καλύπτοντας συνολικό πληθυσμό άνω των 91.000 κατοίκων* στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο.

«Zero Drop»: η συνέχεια της δέσμευσης για το νερό

Ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και με στόχο μια ολιστική και καινοτόμο προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων, το πρόγραμμα «Zero Drop» ξεκίνησε το 2022 από τον GWP‑Med, με χρηματοδότηση από το The Coca‑Cola Foundation. Το πρόγραμμα εγκαινιάστηκε στη Φολέγανδρο, με αναβάθμιση των υποδομών παροχής θαλασσινού νερού προς τις μονάδες αφαλάτωσης, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση εκατομμυρίων λίτρων νερού ετησίως.

Το 2023, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο Ηράκλειο Κρήτης με αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων, ενώ την ίδια χρονιά ξεκίνησαν τεχνικές παρεμβάσεις στον Δήμο Τανάγρας, εστιάζοντας στην ανακυκλοφορία και επαναχρησιμοποίηση του νερού πλύσης φίλτρων στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Καλλιθέας. Η επιτυχία των παρεμβάσεων αυτών, βάσει πιστοποιημένων μετρήσεων, άνοιξε τον δρόμο για την εφαρμογή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα το 2025 στο Διυλιστήριο Νερού Σχηματαρίου, που τροφοδοτείται από τον ταμιευτήρα του Μόρνου, εξοικονομώντας ποσότητες που καλύπτουν τις ετήσιες ανάγκες χιλιάδων ανθρώπων. Τα έργα υλοποιήθηκαν από τον GWP‑Med με τη συγχρηματοδότηση από το The Coca‑Cola Foundation και την Coca‑Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον).

Παράλληλα, στις αρχές του 2026, υλοποιήθηκε έργο στο Αίγιο από τον GWP‑Med και με την υποστήριξη της Coca‑Cola Τρία Έψιλον, με επίκεντρο τη μείωση των απωλειών και την ολοκληρωμένη αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης. Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας βρίσκεται ο περιορισμός των διαρροών, ώστε να μη χάνεται ούτε μία σταγόνα νερού, μέσω της αντικατάστασης παλαιών αγωγών και της συνολικής βελτίωσης της διαχείρισης του δικτύου, διασφαλίζοντας σταθερή παροχή νερού υψηλής ποιότητας για τους κατοίκους.

«Zero Drop Mediterranean»: νέα πρωτοβουλία για ανθεκτική Μεσόγειο

Στο ίδιο πλαίσιο, και ανταποκρινόμενη στις αλλεπάλληλες πιέσεις που δέχονται οι υδατικοί πόροι στη Μεσόγειο, μια περιοχή που θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο και αντιμετωπίζει ήδη έντονη λειψυδρία, έχει ήδη ξεκινήσει η νέα πρωτοβουλία «Zero Drop Med». Με επίκεντρο τον Δήμο Αρχανών‑Αστερουσίων στην Κρήτη, την Κύπρο και την Κορσική, και με την υποστήριξη του The Coca‑Cola Foundation, το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των μεσογειακών πόλεων. Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με τον GWP‑Med, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και διεθνείς εταίρους.

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Αρχανών‑Αστερουσίων, το έργο επικεντρώνεται στη μείωση των απωλειών πόσιμου νερού μέσω της αναβάθμισης τμήματος του δικτύου ύδρευσης μήκους περίπου 2,5 χιλιομέτρων, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση εκατομμυρίων λίτρων νερού ετησίως. Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στην Πάφο της Κύπρου και στο Ajaccio της Κορσικής, περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής, της τουριστικής πίεσης και των περιορισμένων υδατικών πόρων.

Κάθε σταγόνα μετράει

Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή, τις κοινότητες και την παραγωγή των αναψυκτικών και ροφημάτων που αγαπούν οι καταναλωτές. Η στρατηγική της The Coca‑Cola Company για το νερό περιλαμβάνει την αποδοτική χρήση του στις λειτουργίες της, καθώς και την επιστροφή νερού στη φύση και τις τοπικές κοινωνίες. Από κοινού, η Coca‑Cola, οι εμφιαλωτές της και το The Coca‑Cola Foundation επενδύουν παγκοσμίως σε έργα που βελτιώνουν τις λεκάνες απορροής και την πρόσβαση στο νερό για ύδρευση, γεωργία και βιομηχανική χρήση. Από το 2015, έχει επιστραφεί στη φύση και τις κοινότητες περισσότερο από το 100% του νερού που χρησιμοποιείται στα τελικά προϊόντα της εταιρείας παγκοσμίως.