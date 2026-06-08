Ο Όμιλος ISOMAT καλωσορίζει τον Χαράλαμπο Τροχίδη στη θέση του Group Chief Financial Officer

Ο κ. Χαράλαμπος Τροχίδης εντάσσεται στο δυναμικό του Ομίλου ISOMAT, αναλαμβάνοντας τη θέση του Group Chief Financial Officer.

Ο κ. Τροχίδης είναι διδάκτορας Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς των οικονομικών, της επιχειρησιακής λειτουργίας και της εταιρικής στρατηγικής. Κατά τη διάρκεια της πορείας του έχει αναλάβει καίριες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικούς και εξαγωγικούς βιομηχανικούς οργανισμούς, αποκτώντας πολύπλευρη εμπειρία στην οικονομική διοίκηση και τη στρατηγική ανάπτυξη.

Η ένταξή του στην ISOMAT αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής λειτουργίας και της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου.