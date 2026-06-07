OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Οι επτά χώρες του OPEC+ θα αυξήσουν τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚ μετά τη συνεδρίαση της Κυριακής.

Ο OPEC+ συμφώνησε την Κυριακή σε μια τέταρτη διαδοχική αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου μέσα σε ισάριθμους μήνες, παρότι ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν συνεχίζει να εμποδίζει αρκετά μέλη του οργανισμού να αυξήσουν ουσιαστικά την παραγωγή τους.

Ο πόλεμος έχει περιορίσει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς στην ιστορία, καθώς βασικά μέλη του OPEC+, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν πλήρως τους πελάτες τους από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η κρίση για τον OPEC+ επιδεινώθηκε όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχώρησαν από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών μετά από σχεδόν 60 χρόνια.

Τα επτά βασικά μέλη του OPEC+, που περιλαμβάνει τον ΟΠΕΚ και συμμάχους παραγωγούς όπως η Ρωσία, αύξησαν τα ποσοστά παραγωγής τους από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο κατά σχεδόν 600.000 βαρέλια ημερησίως.

Στην πράξη, η παραγωγή του οργανισμού έχει καταρρεύσει λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές των χωρών του Κόλπου, με μέσο όρο 33,19 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, έναντι 42,77 εκατομμυρίων τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚ.

Την Κυριακή, τα επτά μέλη αποφάσισαν να αυξήσουν τους στόχους κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚ. Πρόκειται για την ίδια αύξηση με εκείνη του Ιουνίου, η οποία είχε μειωθεί από τις μηνιαίες αυξήσεις των 206.000 βαρελιών τον Μάιο και τον Απρίλιο, ώστε να ληφθεί υπόψη η αποχώρηση των ΗΑΕ.

«Μια αύξηση παραγωγής του ΟΠΕΚ+ σημαίνει πολύ λίγα όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά», δήλωσε ο αναλυτής της Rystad, Χόρχε Λεόν, πρώην αξιωματούχος του ΟΠΕΚ.

«Όταν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά, η αγορά μπορεί να περάσει πολύ γρήγορα από τον φόβο έλλειψης σε φόβο υπερπροσφοράς».

Την Παρασκευή, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι traders εκτίμησαν ότι μειώνεται η πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν. Πριν από τον πόλεμο, οι τιμές βρίσκονταν κοντά στα 72 δολάρια.

OPEC+: Σχεδόν ολοκληρώνεται η σταδιακή άρση των περικοπών του 2023

Οι επτά χώρες αυξάνουν την παραγωγή στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης της περικοπής 1,65 εκατ. βαρελιών ημερησίως που είχε συμφωνηθεί το 2023, όταν στον οργανισμό συμμετείχαν και τα ΗΑΕ.

Από τον Ιούλιο, τα επτά μέλη θα έχουν περίπου 567.000 βαρέλια ημερησίως από το αρχικό «ψαλίδι» να επιστρέψουν στην αγορά, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο της περικοπής θα έχει αρθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, εφόσον ο ΟΠΕΚ+ συνεχίσει με μηνιαίες αυξήσεις περίπου 188.000 βαρελιών και για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Τα επτά μέλη των 21 συνολικά του ΟΠΕΚ+ που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Κυριακής είναι η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν, η Ρωσία και το Ομάν.

Την ίδια ημέρα είχαν προγραμματιστεί ακόμη τρεις συναντήσεις OPEC και OPEC+, συμπεριλαμβανομένης μιας υπουργικής συνόδου όλων των μελών. Η συγκεκριμένη σύνοδος δεν αναμενόταν να επιφέρει αλλαγές στην ευρύτερη πολιτική παραγωγής, σύμφωνα με πηγές του οργανισμού.