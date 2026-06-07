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Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ
Πολιτική
18:32 - 07 Ιουν 2026

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Reporter.gr Newsroom
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Προβάδισμα με διψήφια διαφορά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», με την εκτίμηση ψήφου να τη φέρνει στο 30,8%.

Στη δεύτερη θέση καταγράφεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15,7%, ενώ τρίτο κόμμα εμφανίζεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 10,9%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, σημειώνοντας απώλεια 3,2 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, απώλειες καταγράφουν και τα υπόλοιπα κόμματα.

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Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,7%, καταγράφοντας πτώση περίπου δύο μονάδων. Η ΕΛΑΣ εμφανίζεται στο 14%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 9,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 9,1%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,3% και το ΜεΡΑ25 με 1,8%.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16,4%, ενώ χαμηλότερα καταγράφονται η Μαρία Καρυστιανού με 6,7% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,2%.

Στην αξιολόγηση της κυβέρνησης, το 64,3% των ερωτηθέντων τη χαρακτηρίζει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά, ενώ το 34,8% τη βαθμολογεί θετικά ή μάλλον θετικά.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/06/2026 - 23:47
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