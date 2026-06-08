Νέος Export Manager στη ΔΩΡΙΚΗ ο Βασίλης Καπλανίδης

Ο Βασίλης Καπλανίδης, στέλεχος με μακρά και επιτυχημένη παρουσία στον τομέα των διεθνών πωλήσεων, τη στρατηγική ανάπτυξης εξαγωγικών δραστηριοτήτων και με εμπειρία άνω των 30 ετών στις διεθνείς αγορές αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας της «ΔΩΡΙΚΗ» αναλαμβάνοντας τη θέση του Export Manager.

Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει αναπτύξει εξειδίκευση στον κλάδο των τροφίμων με ιδιαίτερη έμφαση στα γαλακτοκομικά προϊόντα, συμβάλλοντας στην ουσιαστική ανάπτυξη της παρουσίας ελληνικών επιχειρήσεων τόσο σε ώριμες όσο και σε αναδυόμενες αγορές. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διαμόρφωση και υλοποίηση εμπορικών στρατηγικών, στη διαχείριση σύνθετων δικτύων διανομής, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς αλυσίδες λιανικής και μεγάλους εμπορικούς εταίρους.

Από τη θέση του Export Manager στη «ΔΩΡΙΚΗ» θα αξιοποιήσει την πολύχρονη εμπειρία και γνώση του στο περιβάλλον λιανικής, στις απαιτήσεις των διεθνών πελατών με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική ανάπτυξη αγορών εκτός Ελλάδας.

Στη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του, έχει αναλάβει θέσεις αυξημένης ευθύνης σε καταξιωμένες εταιρείες όπως οι DODONI, MEVGAL, ELDIA και Procter & Gamble, αποκτώντας ολοκληρωμένη αντίληψη των μηχανισμών της αγοράς, της εμπορικής ανάπτυξης και της εξαγωγικής στρατηγικής σε ένα πολυεθνικό και εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η επαγγελματική του προσέγγιση βασίζεται στη σταθερή πεποίθηση ότι η επιτυχής ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές δεν αποτελεί ζήτημα αποκλειστικά όγκου, αλλά πρωτίστως ορθής στρατηγικής, σαφούς τοποθέτησης και δημιουργίας ισχυρών, μακροχρόνιων συνεργασιών. Ο Βασίλης Καπλανίδης είναι απόφοιτος του University of Georgia, με τίτλο σπουδών BBA in Management Information Systems.

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Βασίλη Καπλανίδη στην ομάδα της ΔΩΡΙΚΗ ΑΕ. Η πολύχρονη εμπειρία του σε σημαντικούς τομείς όπως οι διεθνείς εξαγωγές και η ανάπτυξη νέων αγορών συμβαδίζουν απόλυτα με τη στρατηγική αντίληψη της εταιρείας και εν γένει του ομίλου μας για εξωστρέφεια και σημαντική παρουσία σε ξένες αγορές», δήλωσε ο CEO της εταιρείας Νίκος Σκανιάς.