Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Καρανίκας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του κόμματος και στελεχών του, σε συνέντευξή του το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρές εκφράσεις για τις εσωκομματικές εξελίξεις και τη συνολική πορεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Καρανίκας σχολίασε αρχικά ότι στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί «παρακμή και σήψη», υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «σκληρή διεργασία ήττας και αποδοχής του κυρίαρχου». Όπως ανέφερε, το κόμμα έχει «αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό», ενώ υποστήριξε ότι τα στελέχη του «δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνία αλλά για τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους», προσθέτοντας πως «έχουν καταλάβει ότι δεν έχουν μέλλον».

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές διεργασίες, έκανε λόγο για «απόφαση συμπόρευσης» που ελήφθη το Σάββατο, την οποία χαρακτήρισε αντιφατική και χωρίς σαφή πολιτική βάση. Επικρίνοντας το περιεχόμενο των σχετικών κειμένων, υποστήριξε ότι δεν συνιστούν ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα, κάνοντας λόγο για «δύο κείμενα Άρλεκιν», τα οποία επιχειρούν να προωθήσουν μια λογική συναινετικής προσέγγισης χωρίς ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση.

Σε πιο οξείς τόνους, ο κ. Καρανίκας ανέφερε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να διαλυθεί», ενώ σχολιάζοντας σενάρια επικοινωνίας μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Σωκράτη Φάμελλου, υποστήριξε ότι πρόκειται για «σκαρφίσματα σε συνθήκες απελπισίας». Παράλληλα, έκανε λόγο για εσωτερικές πρακτικές που, όπως είπε, θυμίζουν «δημοκρατικό ή φεουδαρχικό κόμμα», ενώ χαρακτήρισε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ «αναξιόπιστα» και «ανήθικα», αφήνοντας αιχμές για εσωκομματικές μεθόδους και επιλογές.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η πολιτική του πορεία έχει φτάσει σε «ταβάνι», εκτιμώντας πως η προσπάθεια πολιτικής επανεκκίνησης μέσω διαφορετικών στρατηγικών δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, από «rebranding στο κέντρο» έως κινήσεις επανασυσπείρωσης, χωρίς όμως να διαμορφώνει πειστική προοπτική επιστροφής στην κορυφή της πολιτικής σκηνής.

Ο κ. Καρανίκας επεκτάθηκε και συνολικά στο πολιτικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη και χωρίς διάθεση συνεργασιών, σε αντίθεση με την κυβέρνηση που, όπως είπε, διατηρεί ηγεμονικό ρόλο. Παράλληλα, άφησε αιχμές και για άλλα πολιτικά πρόσωπα, αναφέροντας ότι θα προτιμούσε επιλογές εκτός παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, όπως τον Στέφανο Κασσελάκη ή τη Μαρία Καρυστιανού, τους οποίους χαρακτήρισε ως πρόσωπα εκτός του «εκφυλισμού» που, κατά την άποψή του, χαρακτηρίζει τον πολιτικό χώρο.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι οι πολιτικές πρακτικές που καταγγέλλει αποτελούν ένδειξη «βαθιάς κρίσης» για τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι τα ποσοστά και οι πολιτικές επιδόσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν ανταποκρίνονται σε πραγματική κοινωνική δυναμική.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj2pb8n547op?integrationId=eexbs1jkg0kofln}