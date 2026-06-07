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Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος
Αυτοδιοίκηση
17:45 - 07 Ιουν 2026

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Reporter.gr Newsroom
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Τη θέση της σχετικά με την πρόσφατη επιχείρηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας σε πολεοδομικές υπηρεσίες ξεκαθαρίζει η Δημοτική Αρχή Κηφισιάς, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη διαπιστώσει προβλήματα στη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) και είχε προχωρήσει εγκαίρως σε διοικητικές παρεμβάσεις.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κηφισιάς όσον αφορά τις πολεοδομικές παραβάσεις, αναφέρει ότι από τον Ιανουάριο του 2025 είχαν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και την αντιμετώπιση φαινομένων που προκαλούσαν ανησυχία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η απομάκρυνση του τότε Διευθυντή της ΥΔΟΜ από τη θέση του, η παύση της συμμετοχής του σε θεσμικά όργανα, όπως το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), καθώς και εκτεταμένες μετακινήσεις υπαλλήλων για προληπτικούς λόγους.

Η Δημοτική Αρχή διευκρινίζει παράλληλα ότι οι αρμοδιότητές της περιορίζονται αποκλειστικά σε ζητήματα διοικητικής οργάνωσης και στελέχωσης των υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει, οι διαδικασίες που αφορούν την έκδοση οικοδομικών αδειών, τους ελέγχους αυθαίρετων κατασκευών και γενικότερα την άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λειτουργούν ανεξάρτητα από τη διοίκηση του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος υπογραμμίζει ότι δεν διαθέτει τη δυνατότητα παρέμβασης στο ουσιαστικό έργο της Πολεοδομίας, πέραν των ζητημάτων που αφορούν τη στελέχωση και τη διοικητική της λειτουργία.

Παράλληλα, εκφράζει την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που βρίσκεται υπό διερεύνηση, τονίζοντας ότι θα συνεργαστεί με κάθε τρόπο με τις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν.

Η Δημοτική Αρχή καταλήγει διαβεβαιώνοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι είχε ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών πριν από την πρόσφατη παρέμβαση των Αρχών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Κηφισιάς

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Δημοτική Αρχή, ενεργοποιήθηκε άμεσα και χρησιμοποίησε τα διοικητικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή της, προχωρώντας σε αποφασιστικές αλλαγές, πολύ πριν, η υπόθεση που αφορά την πρόσφατη επιχείρηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. σε πολεοδομικά γραφεία της Αττικής, μεταξύ των οποίων και της Κηφισιάς, λάβει δημόσιες διαστάσεις. Ήδη από τις αρχές της θητείας της και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2025, όταν διαπίστωσε σοβαρές δυσλειτουργίες και συμπεριφορές που δημιουργούσαν ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας και τις διαδικασίες τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Η Δημοτική Αρχή δεν εκπλήσσεται από τις εξελίξεις των Υπηρεσιών Δόμησης και την παρέμβαση των διωκτικών αρχών, είναι άλλωστε γνωστή η αντιπαράθεση του Δήμου για σειρά πολεοδομικών ζητημάτων.

Οι σημερινές συλλήψεις και η έρευνα των αρμόδιων αρχών επιβεβαιώνουν ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και απαιτεί πλήρη διαλεύκανση.

Η Δημοτική Αρχή έχει αρμοδιότητα να παρέμβει στη διοικητική οργάνωση, στην τοποθέτηση προσώπων σε θέσεις ευθύνης και στη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα, όχι όμως να υποκαταστήσει την ΥΔΟΜ ή να επανεξετάσει η ίδια πολεοδομικές πράξεις. Η Πολεοδομία εκδίδει πράξεις, εφαρμόζει ευθέως και κατά δέσμια αρμοδιότητα την Πολεοδομική νομοθεσία και τις εγκυκλίους του ΥΠΕΝ, χωρίς να μπορεί ο Δήμος να παρέμβει.

Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης αδειών και διαπίστωσης αυθαιρέτων κ.λ.π είναι στην πραγματικότητα αυτοτελής διαδικασία, η οποία εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αρχής.

Οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής

Η Δημοτική προχώρησε, περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης, και συγκεκριμένα τον Ιανουαρίο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε Διευθυντή από τη θέση που κατείχε στην Υπηρεσία Δόμησης και την μεταφορά του σε άλλη υπηρεσία, στην οποία αρνήθηκε να παραμείνει ενώ λίγο διάστημα αργότερα αποσπάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Παράλληλα:

⁠ έπαυσε τη συμμετοχή του από το αρμόδιο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο βορείου τομέα

⁠ ⁠προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνσή του από την προεδρία του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων — ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.,

⁠ ⁠προχώρησε, δρώντας προληπτικά, σε ευρεία αναδιάταξη και μετακίνηση εργαζομένων από και προς την Υπηρεσία Δόμησης,

Οι κινήσεις αυτές προηγήθηκαν της σημερινής έρευνας που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 και αποδεικνύουν ότι η Δημοτική Αρχή είχε αντιληφθεί εγκαίρως την ανάγκη ουσιαστικής παρέμβασης.

Η Δημοτική Αρχή αναμένει την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές σχετικά με τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Με την επίσημη διαβίβαση των σχετικών στοιχείων και της δικογραφίας, θα κινηθούν άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο πειθαρχικές διαδικασίες και θα ληφθούν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για κάθε υπάλληλο του οποίου η εμπλοκή τυχόν προκύψει.

Παράλληλα ο Δήμος καλεί κάθε αρμόδια αρχή και κάθε πολίτη που διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο Δήμος Κηφισιάς είναι σε πλήρη συνεργασία με τις διωκτικές αρχές και θα διαθέσει στην Ελληνική Δικαιοσύνη και κάθε αρμόδια αρχή, κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί, με στόχο να μην παραμείνει καμία σκιά και να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη στη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης.

Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων του Δήμου Κηφισιάς ασκεί καθημερινά τα καθήκοντά της με εντιμότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Τυχόν μεμονωμένες παραβατικές συμπεριφορές δεν μπορούν και δεν πρέπει να απαξιώνουν συλλήβδην το προσωπικό του Δήμου ούτε να επισκιάζουν το έργο των υπαλλήλων που υπηρετούν με συνέπεια τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον.

Η τελική επιδίωξη δεν είναι μόνο να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. Είναι να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια υπηρεσία κρίσιμη για τη νομιμότητα, την περιουσία τους και το μέλλον της πόλης, αλλά και σε όλους τους υπαλλήλους, οι οποίοι τελούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια και απόλυτη διαφάνεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/06/2026 - 18:12
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