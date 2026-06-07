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Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή
Πολιτική
13:30 - 07 Ιουν 2026

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
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«Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί κατάφερε να έχουν οι  Έλληνες πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη;» αναφέρει σε δήλωση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, στο περιθώριο της εκδήλωσης για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι.

Και συνεχίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζοντας: «Τρίτη θητεία γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με χαμηλό ενοίκιο;

Τρίτη θητεία γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε «καλή» κατάσταση;

Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.

Σήμερα, με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, θέλω να θυμηθείτε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινα Πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ έθεσα δύο ζητήματα:

Την κοινωνική κατοικία και το πλαφόν στα ενοίκια για να έχουμε χαμηλότερο κόστος ζωής αλλά και το ζήτημα της δίκαιης, πράσινης, ενεργειακής μετάβασης.

Ο ενεργειακός χώρος δόθηκε επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας στους ισχυρούς, στους ολιγάρχες.

Έχουμε ελάχιστες πραγματικές ενεργειακές κοινότητες. Και γι' αυτό τιμά το Αρκαλοχώρι η σημερινή εκδήλωση.

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο των κοινωνιών για χαμηλό κόστος παραγωγής, για χαμηλό κόστος ζωής.

Για να μπορούν οι πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια να έχουν ανθεκτική παραγωγή, να μείνουν εδώ τα παιδιά τους σε καλές θέσεις εργασίας και έτσι να έχει προοπτική όλη η ελληνική περιφέρεια».

Σε ερώτηση για τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης ανέφερε: «Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Και αν μας τιμήσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα έρθει».

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/06/2026 - 13:49
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