ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου
Οικονομία
12:04 - 08 Ιουν 2026

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η υλοποίηση του έργου για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου στην Πάτρα μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) προχωρά κανονικά, χωρίς να τίθεται σε οποιονδήποτε κίνδυνο η εκτέλεση, η ολοκλήρωση ή το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμά του, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

Παρά την απένταξη της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η απαιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ, έχει ήδη διασφαλιστεί μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ, εξασφαλίζοντας πλήρως τη συνέχιση και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την έμπρακτη δέσμευση της Πολιτείας για την έγκαιρη υλοποίηση κρίσιμων αναπτυξιακών υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τονίζει ο αρμόδιος για τα ΣΔΙΤ Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός πολυδύναμου πολιτιστικού, κοινωνικού και διοικητικού κέντρου, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Πάτρα, συμβάλλοντας στην αστική και κοινωνική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα στη σύνδεση του παραλιακού μετώπου της πόλης με τον αστικό ιστό. Περιλαμβάνει υποδομές για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικές δομές και υποδομές κοινωνικής πρόνοιας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Super Markets: Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 - Ποια αλυσίδα είναι πρώτη σε τζίρο
ΕΜΠΟΡΙΟ

Super Markets: Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 - Ποια αλυσίδα είναι πρώτη σε τζίρο

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Motor Oil: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών έως €400 εκατ. με λήξη το 2031
Ανακοινώσεις

Motor Oil: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών έως €400 εκατ. με λήξη το 2031

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπαθανάσης: Η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά πρέπει να βασίζεται σε τοποκεντρικές πολιτικές
Πολιτική

Παπαθανάσης: Η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά πρέπει να βασίζεται σε τοποκεντρικές πολιτικές

Παπαθανάσης: €110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»
Οικονομία

Παπαθανάσης: €110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Πρόγραμμα υποστήριξης των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Πρόγραμμα υποστήριξης των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Τα «κλειδιά» της σεζόν - Επενδύσεις ανθεκτικότητας στην Αχαϊα
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Τα «κλειδιά» της σεζόν - Επενδύσεις ανθεκτικότητας στην Αχαϊα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 23:26

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:20

Ουκρανία: Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση διαφθοράς

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:10

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/06/2026 - 23:00

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 22:50

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:42

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κούβας: Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:40

Νέα ήττα Τραμπ: Ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώνει το τέλος $100.000 για τις βίζες H-1B

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:30

Ουγγαρία: Περικοπές 40% στις αποδοχές των βουλευτών στο πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγίανσης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:10

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας

Magazino
08/06/2026 - 22:00

«Ο Καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ: Για πρώτη φορά διασκευασμένο για παιδιά!

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:51

Ράμα: Βλέπει «ιρανικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις για τα θέρετρα Κούσνερ – Αιχμηρή απάντηση Τεχεράνης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:24

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Υγεία
08/06/2026 - 21:00

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

Πολιτική
08/06/2026 - 20:58

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:45

Αίγυπτος και Alcazar Energy προχωρούν σε επένδυση $420 εκατ. για αιολικό πάρκο στην Ερυθρά Θάλασσα

Περιβάλλον
08/06/2026 - 20:37

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 20:23

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

Πολιτική
08/06/2026 - 20:20

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών – Ο πολίτης θα ξέρει τι υπέγραψε

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:14

Μερτς – Μακρόν: Αδιέξοδο στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη FCAS

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 19:59

Ο απινιδωτής του Ένρικσεν έκανε τη δουλειά του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 19:59

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 19:52

Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 19:27

Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Πολιτική
08/06/2026 - 19:10

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 19:00

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Εργασιακά
08/06/2026 - 18:56

ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:48

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ