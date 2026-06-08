Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

Η υλοποίηση του έργου για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου στην Πάτρα μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) προχωρά κανονικά, χωρίς να τίθεται σε οποιονδήποτε κίνδυνο η εκτέλεση, η ολοκλήρωση ή το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμά του, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

Παρά την απένταξη της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η απαιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ, έχει ήδη διασφαλιστεί μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ, εξασφαλίζοντας πλήρως τη συνέχιση και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την έμπρακτη δέσμευση της Πολιτείας για την έγκαιρη υλοποίηση κρίσιμων αναπτυξιακών υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τονίζει ο αρμόδιος για τα ΣΔΙΤ Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός πολυδύναμου πολιτιστικού, κοινωνικού και διοικητικού κέντρου, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Πάτρα, συμβάλλοντας στην αστική και κοινωνική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα στη σύνδεση του παραλιακού μετώπου της πόλης με τον αστικό ιστό. Περιλαμβάνει υποδομές για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικές δομές και υποδομές κοινωνικής πρόνοιας.