Βελοπούλειος γκάφα με τη Lady Gaga

Ο Κυριάκος Βελόπουλος θέλησε να δείξει πως ασχολείται με τις διεθνείς εξελίξεις και τις αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν, κατηγορώντας το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και κυρίως τους δημοσιογράφους ότι... σιωπούν.

Προφανώς, κάτι κρύβουν σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, που αποφάσισε να μας ανοίξει τα μάτια.

Σε τηλεοπτική του παρουσία λοιπόν παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga από την τηλεοπτική σειρά American Horror Story... ως υλικό από τα αρχεία Έπσταϊν.

«Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, καταγγέλοντας πως αυτά δεν τα γράφουν οι δημοσιογράφοι.

Το ψέμα έχει βέβαια κοντά ποδάρια και σύντομα στα social media άρχισε το πανηγύρι με αναρτήσεις που προφανώς σατιρίζουν την γκάφα Βελόπουλου.

Στην... παρέα αυτή μπήκε και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που ως γνωστόν έχει μεγάλη κόντρα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον οποίο χαρακτήρισε «μπάρμπα ξερόλα».

Λίγο αργότερα, ο Βελόπουλος θέλησε να μαζέψει τη ζημιά με μία ανάρτηση για την υπόθεση του Κολωνού, χωρίς φυσικά να ζητά κάποια συγνώμη για το λάθος του.

