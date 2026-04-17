Τσουκαλάς: Ο κ. Γεωργιάδης κάθε φορά βγαίνει, λέει κάτι ακραίο, γίνεται θόρυβος και μετά υπαναχωρεί

«Ο εγκέφαλος και ο εμπνευστής της τοξικότητας, του πολιτικού φανατισμού, της μισαλλοδοξίας, της δολοφονίας χαρακτήρων είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός», σχολίασε σήμερα (17/4) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε αρχικά τις σημερινές δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας ότι:

«Έχω ζητήσει την πράξη με την οποία ακυρώνεται η ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου. Ακόμα την περιμένω, όπως τον είχα καλέσει να δώσει στη δημοσιότητα και τα στοιχεία των βουλευτών της αντιπολίτευσης, όπου έλεγε κι απειλούσε ότι του έχουν ζητήσει ρουσφέτια. Ακόμα τα περιμένω. Ο κ. Γεωργιάδης κάθε φορά βγαίνει, λέει κάτι ακραίο, γίνεται θόρυβος και μετά υπαναχωρεί».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι:

«Είναι αντιπρόεδρος της ίδιας παράταξης όπου πριν οκτώ μήνες έλεγε «μην ακουμπάτε τη Δικαιοσύνη, μην κάνετε καν κριτική» και σήμερα πιο χυδαία επίθεση στη Δικαιοσύνη από εκείνη που κάνει δεν υπάρχει. Αυτό είναι για να αξιολογήσουμε ποιος είναι εκείνος που επιλέγει την τοξικότητα και το φανατισμό και δεν είναι ο κ. Γεωργιάδης, ο Πρωθυπουργός είναι. Ο κ. Γεωργιάδης παίζει έναν ρόλο που του έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι εκείνος ο εγκέφαλος εκείνης της στρατηγικής. Ο εγκέφαλος και ο εμπνευστής της τοξικότητας, του πολιτικού φανατισμού, της μισαλλοδοξίας, της δολοφονίας χαρακτήρων είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση του κ. Γεωργιάδη ότι η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι επίθεση στην Δημοκρατία, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε:

«Επίθεση στη δημοκρατία είναι κάθε πράξη την οποία επιλέγει αυτή η κυβέρνηση. Επίθεση στη δημοκρατία είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου κάνανε λάφυρο έναν οργανισμό για να χρηματοδοτούνε την καμπάνια της ΝΔ. Επίθεση στη δημοκρατία είναι οι υποκλοπές που όταν τις κάνει η ευρωπαϊκή εισαγγελία με στοιχεία δεν του αρέσουν του κ. Γεωργιάδη, όταν τις επιλέγει ο Πρωθυπουργός ακόμα κι αν παρακολουθεί τον ίδιο το Γεωργιάδη εκεί δεν τον πειράζει, αλλά αν διαρρέονται επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που έχουν αιτιολόγηση είναι επίθεση στη δημοκρατία».

Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε και τις πρόσφατες τοποθετήσεις του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, σημειώνοντας ότι:

«Ο κ.Βελόπουλος και η κα Λατινοπούλου είναι οι πατερίτσες του καθεστώτος Μητσοτάκη. Είναι δεδομένο. Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι ή Μητσοτάκης με Βελόπουλο ή ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση προοδευτική. Άρα, δεν μας κάνει κάποια εντύπωση η χθεσινή τοποθέτηση του κ.Βελόπουλου. Θα βλέπετε όσο προχωράνε οι εκλογές ότι ο κ. Βελόπουλος θα εμφανίζεται πλέον ως μια συμπληρωματική δύναμη της ΝΔ. Η χθεσινή τοποθέτηση του κ.Βελόπουλου ήταν πολλά κλικ διαφορετική από τις προηγούμενες.