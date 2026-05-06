Ηχηρή απουσία Βελόπουλου από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή

Η απουσία ενδέχεται να συνδέεται με πολιτικά κριτήρια, καθώς ο πολιτικός από τη Βόρεια Ελλάδα εκφράζει, με ποικίλους τρόπους, θετικά σχόλια για τη ρωσική επιρροή στην ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτική, ακόμη και στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσικής Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι παγωμένες, αν όχι εχθρικές. Η ρωσική πλευρά επιδιώκει επιρροή σε ομόδοξες Εκκλησίες, όπως εκείνη της Ουκρανίας, ενώ το Φανάρι έχει αναγνωρίσει την αυτοκεφαλία της. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει αναγνωρίσει τη Μακεδονική Εκκλησία, σε αντίθεση με τη ρωσική πλευρά.

Σημειώνεται ότι διάσταση υπάρχει και στις σχέσεις των Πατριαρχείων Μόσχας και Αλεξανδρείας, ως αποτέλεσμα και ενός δεύτερου γεγονότος, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό στη δημόσια σφαίρα: την παράλληλη εκκλησιαστική δομή.

Τι σημαίνει αυτό; Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας έχει υπό την αρμοδιότητά του ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο όσον αφορά την προώθηση και το έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η Ρωσία έχει ιδρύσει δικές της επισκοπές, μία στο Κάιρο και μία στο Γιοχάνεσμπουργκ. Μέσω αυτών δημιουργείται ουσιαστικά ένα δίκτυο, μέσω του οποίου η Μόσχα επιδιώκει την αναβάθμιση της επιρροής της στην αφρικανική ήπειρο υπό τη «σκιά» της θρησκείας, παρεμβαίνοντας σε περιοχές για τις οποίες αρμόδιο είναι το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με τον προσηλυτισμό κληρικών.

Συνεπώς, η απουσία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή, η οποία χαρακτηρίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές ως απρέπεια, στέλνει ταυτόχρονα πολλαπλά μηνύματα.

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