TrumpRx: Ο Τραμπ λανσάρει νέα πλατφόρμα για φθηνότερα φάρμακα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε επίσημα τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα «TrumpRx.gov», η οποία στοχεύει στη μείωση του κόστους των φαρμάκων, δηλώνοντας πως «οι άνθρωποι θα εξοικονομήσουν πολλά χρήματα και θα είναι υγιείς».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τον περιορισμό των υψηλών τιμών των φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η Pfizer, η AstraZeneca, η Merck και η GSK. Στις ΗΠΑ, οι ασθενείς συχνά καταβάλλουν σχεδόν τριπλάσια ποσά για φάρμακα σε σύγκριση με πολίτες άλλων ανεπτυγμένων χωρών.

Η λειτουργία της υπηρεσίας βασίζεται σε συμφωνία με 16 μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, οι εταιρείες λαμβάνουν απαλλαγές από δασμούς και, ως αντάλλαγμα, δεσμεύονται να προσφέρουν μειωμένες τιμές τόσο για το κρατικό πρόγραμμα Medicaid όσο και για τα ποσά που πληρώνουν απευθείας οι ασθενείς.

Φάρμακα για την παχυσαρκία

Ιδιαίτερη έμφαση στην πλατφόρμα TrumpRx δίνεται στα φάρμακα για την παχυσαρκία που παράγουν οι εταιρείες Eli Lilly και Novo Nordisk. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι οι τιμές τους θα μειωθούν, κατά μέσο όρο, σε εύρος από 149 έως 350 δολάρια τον μήνα. Η δανέζικη Novo Nordisk επιβεβαίωσε ότι οι ασθενείς θα μπορούν να προμηθεύονται τα Ozempic και Wegovy σε ανταγωνιστικές τιμές μέσω της πλατφόρμας, κάτι που ισχύει και για τη νέα μορφή του Wegovy σε δισκίο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «STAT News», η πλατφόρμα «TrumpRx» δεν θα πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις φαρμάκων. Αντίθετα, αξιοποιεί την τεχνολογία της πλατφόρμας εκπτώσεων GoodRx, ώστε να φέρνει σε επαφή τους ασθενείς με τα σημεία λιανικής πώλησης.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται κυρίως σε άτομα που δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη. Παρ’ όλα αυτά, ειδικοί συστήνουν προσοχή. «Το πραγματικό ερώτημα είναι ποια αξία έχει αυτό για τα άτομα που έχουν ασφάλιση», δήλωσε η Τζούλιετ Κουμπάνσκι, αναπληρώτρια διευθύντρια πολιτικής Medicare στον οργανισμό πολιτικής υγείας KFF. «Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν έξοδα που θα πρέπει να καταβληθούν από την τσέπη των ασθενών και τα φάρμακα μπορεί είναι σχετικά απρόσιτα για πολλούς ανθρώπους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επικριτές εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για την τεχνική υλοποίηση του εγχειρήματος, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή πολλών εταιρειών καθιστά το σύστημα πολύπλοκο, ενώ δεν λείπουν και τα πιθανά νομικά ζητήματα.