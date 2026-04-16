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Βελόπουλος: Πυρά κατά πάντων και αίτημα για εκλογές «εδώ και τώρα»
Πολιτική
15:59 - 16 Απρ 2026

Βελόπουλος: Πυρά κατά πάντων και αίτημα για εκλογές «εδώ και τώρα»

Reporter.gr Newsroom
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Πυρά κατά πάντων εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, την Πέμπτη (16/4) κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών, ζητώντας «εκλογές εδώ και τώρα» και τονίζοντας ότι για το κόμμα του «η ηθική και η πολιτική είναι έννοιες αχώριστες».  

Ο κ. Βελόπουλος εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση και σχολιάζοντας την τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του καταλόγισε πως «περιέγραψε μια άλλη χώρα, ιδεατή και όχι την πραγματική Ελλάδα», ενώ έκανε λόγο για αντιφάσεις και έλλειμμα λογοδοσίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για κράτος δικαίου όταν, όπως είπε, επικρατούν ατιμωρησία, αναξιοκρατία και υπερφορολόγηση, ενώ έκανε αναφορές σε απευθείας αναθέσεις, «καρτέλ» και πιέσεις στους πολίτες.

Ωστόσο, από την κριτική του δεν γλύτωσε κι η αντιπολίτευση, με τον κ. Βελόπουλο να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «μισές αλήθειες» και επιλογές που, όπως είπε, ενίσχυσαν την κυβέρνηση σε κρίσιμες ψηφοφορίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υπόθεση των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι η Ελληνική Λύση ήταν εκείνη που ανέδειξε το ζήτημα, ενώ διατύπωσε αιχμές για τη λειτουργία της ΕΥΠ και της Δικαιοσύνης.

Επανέλαβε, τέλος, ότι η πολιτική, χωρίς ηθική, μετατρέπεται σε εργαλείο εξυπηρέτησης συμφερόντων και κατέληξε υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του αποτελεί «τη μόνη καθαρή λύση», καλώντας σε άμεση προσφυγή στις κάλπες.

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