ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν τις απώλειες της Wall Street - Εξαίρεση η Ιαπωνία
Χρηματιστήρια
09:31 - 06 Φεβ 2026

Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν τις απώλειες της Wall Street - Εξαίρεση η Ιαπωνία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές της Ασίας κατέγραψαν ως επί το πλείστον μια αδύναμη συνεδρίαση την Παρασκευή, μετά το ξεπούλημα με επίκεντρο την τεχνολογία στη Wall Street.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε έως και 5% σε κάποια στιγμή, όμως περιόρισε τις απώλειες και έκλεισε τελικά με πτώση 1,44% στις 5.089,14 μονάδες· ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 2,49% και έκλεισε στις 1.080,77 μονάδες.

Οι βαριές μετοχές του δείκτη, Samsung Electronics και SK Hynix, σημείωσαν πτώση 0,44% και 0,36% αντίστοιχα, ενώ η Hyundai Motor υποχώρησε κατά 4,3%.

Η μεγάλη αμυντική εταιρεία Hanwha Aerospace έκλεισε με απώλειες 3,75%, ενώ η LG Energy Solution έχασε 2,53%.

Η αγορά της Νότιας Κορέας, η οποία είναι έντονα προσανατολισμένη σε εταιρείες των κλάδων των ημιαγωγών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις την περασμένη εβδομάδα, καθώς το επενδυτικό κλίμα για τις τεχνολογικές μετοχές επιδεινώνεται.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ηγείται των απωλειών στην περιοχή, σημειώνοντας πτώση 2,03% και κλείνοντας στις 8.708,8 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν ενός μήνα.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,14%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε πτώση 0,57%.

Κέρδη στην Ιαπωνία

Αντίθετα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ανέτρεψε τις αρχικές απώλειες και ενισχύθηκε κατά 0,81%, κλείνοντας στις 54.253,68 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 1,28%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό των 3.699 μονάδων.

Οι μετοχές της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota ενισχύθηκαν κατά 2%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και γνωστοποίησε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Koji Sato αποχωρεί από τη θέση του. Τη θέση του θα αναλάβει ο νυν οικονομικός διευθυντής Kenta Kon.

Οι μετοχές των ιαπωνικών φαρμακευτικών εταιρειών υποχώρησαν την Παρασκευή, μετά την παρουσίαση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ της ιστοσελίδας του που προσφέρει συνταγογραφούμενα φάρμακα με έκπτωση.

Η Sumitomo Pharma υποχώρησε σχεδόν 4%, ενώ η Takeda Pharmaceutical, η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία της Ιαπωνίας, σημείωσε πτώση 1,45%.

Στο μέτωπο των εμπορευμάτων, οι τιμές του ασημιού στην αγορά spot ανέκαμψαν από την προηγούμενη πτώση τους, καταγράφοντας άνοδο 2,27%, μετά από κατάρρευση περίπου 13% την Πέμπτη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

BOX NOW: Συνολικές επενδύσεις άνω των €40 εκατ. - Στόχος οι 300.000 θυρίδες για το 2026
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

BOX NOW: Συνολικές επενδύσεις άνω των €40 εκατ. - Στόχος οι 300.000 θυρίδες για το 2026

Πάνω από €65 εκατ. σε επιδοτούμενα προγράμματα για την ενίσχυση επιχειρήσεων σε Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία
Επιχειρήσεις

Πάνω από €65 εκατ. σε επιδοτούμενα προγράμματα για την ενίσχυση επιχειρήσεων σε Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία

Ενέργεια: Ηχηρά «σήματα» για «αναχώματα» στη βιομηχανία - «Πληρώνουμε ως και τέσσερις φορές πάνω»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενέργεια: Ηχηρά «σήματα» για «αναχώματα» στη βιομηχανία - «Πληρώνουμε ως και τέσσερις φορές πάνω»

Ωραία Ελένη, Νόλαν και Αλέξης
Το σκίτσο του ΚΥΡ

Ωραία Ελένη, Νόλαν και Αλέξης

Τα σήματα του ΥΠΕΝ για την ΑΜΚ ύψους €1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ
Αναλύσεις

Τα σήματα του ΥΠΕΝ για την ΑΜΚ ύψους €1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στάση αναμονής τηρούν οι αγορές, καθώς ζυγίζουν τα μηνύματα από Τραμπ και Σι
Σχόλια Αγοράς

Στάση αναμονής τηρούν οι αγορές, καθώς ζυγίζουν τα μηνύματα από Τραμπ και Σι

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ασιατικές αγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Σι
Χρηματιστήρια

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ασιατικές αγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Σι

Γιατί ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια παρά τον πόλεμο; 4+1 λόγοι
Χρηματιστήρια

Γιατί ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια παρά τον πόλεμο; 4+1 λόγοι

Νευρικότητα στις ασιατικές αγορές – Νέο ρεκόρ για τον Kospi στη Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια

Νευρικότητα στις ασιατικές αγορές – Νέο ρεκόρ για τον Kospi στη Νότια Κορέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ