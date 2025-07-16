Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κάλεσμα στη Συρία για απόσυρση στρατευμάτων από τη Σουέιντα

Την ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για την επανέναρξη των συγκρούσεων στη νότια Συρία εξέφρασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την εκπρόσωπό του, Τάμι Μπρους, να καλεί ανοιχτά τη συριακή κυβέρνηση να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από την πόλη Σουέιντα, ώστε να δημιουργηθεί περιθώριο για αποκλιμάκωση.

Η παρέμβαση των ΗΠΑ έρχεται λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είχε επιτευχθεί μεταξύ του συριακού στρατού και ενόπλων μαχητών της τοπικής κοινότητας των Δρούζων, οι οποίοι αντιδρούν έντονα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις της Δαμασκού στην περιοχή και εν μέσω φημών για νέα συμφωνία.

Σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο Fox News, η Τάμι Μπρους ανέφερε: «Καλούμε τη συριακή κυβέρνηση να αποσύρει το στρατό της, προκειμένου να επιτραπεί σε όλες τις πλευρές να μπορέσουν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση. Η συνέχιση των εχθροπραξιών δεν βοηθά στην επίτευξη σταθερότητας ούτε συμβάλλει στην επαναφορά της ειρήνης στην περιοχή».

Οι συγκρούσεις στη Σουέιντα, που κατοικείται κυρίως από τη θρησκευτική μειονότητα των Δρούζων, έχουν επανέλθει στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ τοπικών ενόπλων ομάδων και των κυβερνητικών δυνάμεων, με καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας από την πλευρά της Δαμασκού.